Dominó da extrema-direita começa a cair, e próxima vítima pode voltar a ser o Brasil

A posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos (EUA) parou o mundo. O espetáculo não se resumia apenas aos artistas que se apresentavam, ou às outras celebridades. Estavam presentes também uma espécie de “novos oligarcas”, os representantes das maiores empresas de tecnologia do mundo e apoiantes de Trump. Políticos da extrema-direita, como Javier Milei e Georgia Meloni também participaram. No entanto, Jair Bolsonaro, devido ao seu passaporte retido, perdeu o show. O fã declarado de Trump foi assim representado por sua mulher e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ambos assistiram a posse do lado de fora da cerimónia.

O dia 20 de janeiro foi carregado de simbologias, gestos e discursos que exigem reflexão cuidadosa, sobretudo pelos possíveis impactos sobre o Brasil e o cenário global. Essa análise nos leva a considerar os diferentes níveis de risco político, os known known, aqueles aspectos dos quais estamos plenamente cientes e para os quais é possível planear com antecedência. Já os known unknown referem-se a riscos que sabemos que existem, mas cuja dimensão ou impacto não conseguimos prever com precisão. Os mais difíceis de identificar são os unknown unknown, ou seja, aqueles que não sabemos mesmo e, portanto, mais difíceis de prever.

A nova era de Trump, agora mais experiente e com mais aliados ao seu redor, traz à tona uma série de ações que podem impactar diretamente o Brasil. Entre os riscos known known trago como exemplo a fala recente de André Ventura, que afirmou que a vitória do novo presidente dos Estados Unidos é um estímulo “à direita europeia.” Permita-me corrigí-lo: não é apenas um estímulo à direita europeia, e sim à direita global, como a brasileira, cujas eleições acontecerão em 2026. Decisões como a de desmantelar programas federais de diversidade, equidade e inclusão (DEI), refletem uma postura que pode vir a influenciar e legitimar políticas semelhantes no Brasil, especialmente considerando a adoração de grupos políticos brasileiros pelo Trumpismo.

Além disso, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris enfraquece os esforços globais contra as alterações climáticas e pode desmotivar outros países a cumprir metas de emissões de gases de efeito estufa. O Brasil, anfitrião da COP30 em 2025, enfrentará o desafio de liderar as discussões climáticas sem a participação de um dos maiores emissores e da maior economia do mundo, que, segundo Donald Trump, em entrevista à jornalista brasileira, Raquel Krähenbühl, “não precisa do Brasil nem da América Latina”, embora “todos precisem dos Estados Unidos.”

Nos known unknown, temos as declarações de Elon Musk, agora integrante do governo Trump, a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, com quem travou uma batalha sobre a rede social “X”. Embora saibamos que tais críticas podem intensificar tensões diplomáticas, não é possível prever com precisão como (e se) isso afetará as relações entre os dois países ou as políticas internas brasileiras. Além disso, o incentivo à exploração de petróleo pode ter repercussões no comércio exterior brasileiro, especialmente se considerarmos mais possíveis mudanças nas políticas ambientais e comerciais dos EUA.

No campo dos unknown unknown, a influência das políticas americanas sobre questões de gênero e direitos da população trans merece atenção. As recentes ações do governo Trump para redefinir o conceito de gênero e restringir direitos LGBTQIA+ podem servir de modelo para movimentos conservadores no Brasil, potencialmente ameaçando políticas progressistas locais. A história mostra que tendências políticas nos EUA frequentemente encontram eco em solo brasileiro, e é incerto como essas influências se manifestarão no atual cenário político nacional.

O risco político que o Brasil enfrenta ao se aproximar das tendências da extrema-direita nos Estados Unidos é real e complexo. Os impactos das políticas de Trump reverberam no Brasil de diversas formas, desde o estímulo a movimentos conservadores, depredação do património público (como o 8 de janeiro no Brasil), até o enfraquecimento das ações climáticas globais. À medida que o Brasil se prepara para suas próximas eleições e se posiciona como anfitrião da COP30, a adoção de políticas impulsionadas por exemplos estrangeiros sem considerar suas consequências locais pode ser um grande erro. O risco não é apenas de retrocesso social e

ambiental, mas também de um alinhamento perigoso que pode afetar as relações internacionais e o futuro das políticas progressistas num efeito dominó global, que já está em curso.