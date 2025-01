Simulador de avião militar da Embraer é instalado na base aérea de Beja

Simulador do cargueiro militar KC-390 reproduz a cabine de comando e vai treinar pilotos de Portugal e de países membros da OTAN. O equipamento é o único existente na Europa e o segundo no mundo.

A Força Aérea portuguesa anunciou a instalação do simulador do cargueiro militar KC-390, fabricado pela Embraer, na Base Aérea de Beja, no Alentejo, que se destinará ao treinamento de pilotos portugueses. Além disso, poderá servir para o treinamento de pilotos de outros países que também adquiriram a aeronave brasileira, quase todas integrantes da aliança OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

O simulador de voo é o único existente na Europa e o segundo no mundo (o outro está montado na sede da Embraer, em São José dos Campos, São Paulo). O equipamento replica o cockpit do KC-390. Os últimos componentes do aparelho chegaram esta semana e estão sendo montados na base aérea portuguesa. A máquina deverá estar operacional e pronta para utilização pelos militares, no próximo mês de junho.

De acordo com o diretor de Defesa e Segurança da Embraer, João Bosco Costa Júnior, em comunicado à imprensa, para atingir os requisitos da OTAN, a empresa aeronáutica brasileira já desenvolveu a aeronave para Portugal, Brasil, República Tcheca, Holanda, Áustria e Hungria.

Conforme informado, os Estados Unidos, Suécia e mais outros quatro países, todos membros da aliança militar, estão negociando o investimento com a Embraer para utilização em suas bases militares, com configurações que trazem tecnologias exclusivas para estas nações.

Em Portugal, as peças e componentes do simulador estão sendo instalados na base aérea da Esquadra 506, denominada Rinocerontes. Atualmente, ocorre a montagem até o final do primeiro trimestre de 2025. A previsão é de que o simulador esteja totalmente em operação em junho deste ano.

O que é o simulador

O simulador é uma autêntica réplica do cockpit do avião KC-390, garantindo assim que a quase totalidade dos voos de treino e de qualificação dos pilotos sejam realizados sem a necessidade de utilização das aeronaves. Assim sendo, o equipamento dará melhores condições de racionalização de recursos, como combustível e menor desgaste das aeronaves reais. Também dará uma maior disponibilidade para a concretização de missões operacionais e de treino, para além dos benefícios ambientais.

Através deste simulador, será possível à Força Aérea de Portugal e as demais que vierem a operar a cabine virtual, treinar as tripulações de KC-390 em todas as circunstâncias, com relevância para as simulações de emergências.

Portugal adquiriu o cargueiro militar em 2019, num total de cinco aeronaves KC-390 e um simulador, tendo o primeiro avião sido entregue à Força Aérea Portuguesa, em 19 de outubro de 2023, e o segundo em 28 de junho de 2024. Desde então, já realizou perto de 1.500 horas de voo, com destaque para transportes médicos e logísticos como foi o caso dos três helicópteros UH-60 Black Hawk, trazidos recentemente pela aeronave.

O KC-390, produzido pela Embraer, é uma aeronave de alcance intercontinental, dotado de capacidades multimissão e capaz de executar operações estratégicas e táticas, civis e militares, desde o transporte de tropas, veículos e carga paletizada, lançamento de paraquedistas e carga, transportes aeromédicos, missões de busca e salvamento, reabastecimento aéreo e combate a incêndios florestais.