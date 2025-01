Passear sem gastar: museus, monumentos e palácios com entrada grátis 52 dias por ano

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Visitar o Mosteiro dos Jerônimos ou a Torre de Belém sem gastar 1 euro já levou 429.773 pessoas a conhecer estes e outros locais emblemáticos do patrimônio de Portugal nos últimos cinco meses. Os dados, obtidos pelo PÚBLICO Brasil, são da comunicação dos Museus e Monumentos de Portugal (MMP). O novo regime de gratuidade, que começou no dia 1º de agosto de 2024, permite que os residentes nacionais conheçam uma lista de 37 atrações imperdíveis no país durante 52 dias por ano. É o chamado Acesso 52, que continuará em vigor em 2025.

Agora é possível escolher qualquer dia da semana para fazer a visita sem pagar. Antes, a gratuidade valia apenas para domingos e feriados. E o que não faltam são opções de norte a sul do país.

Na área metropolitana de Lisboa, o Mosteiro dos Jerônimos – conhecido o Real Mosteiro de Santa Maria de Belém –, classificado como Patrimônio Mundial da Unesco, é a atração turística mais visitada de Portugal. Em 2023, o número de bilhetes vendidos ficou perto de um milhão. Lá ficam os túmulos de personalidades históricas do país como o navegador Vasco da Gama e o poeta Luís de Camões. Pertinho da famosa construção encontra-se a Torre de Belém, outro Patrimônio Mundial da Unesco, o último monumento que as caravelas passaram quando foram descobrir o Brasil.

O Museu do Traje também faz parte da lista do Acesso 52. Inaugurado em 1977, em Lisboa, abriga uma coleção de roupas desde o século XVII, que mostra como a aristocracia se vestia naquela época. Na parte de acessórios, há xales, botões, rendas, colchas e bordados. O acervo tem cerca de 40 mil peças. No momento esse museu está fechado temporariamente para obras de restauração do edifício.

Outro lugar que não se pode deixar de conhecer é o Museu do Azulejo, também na capital portuguesa, com produções da metade do século XV até os dias atuais. Criado em 1965, fica no antigo Convento de Madre de Deus. Em 2023, ganhou o prêmio mundial de Melhor Museu na 7ª edição anual do Remarkable Venus Award, promovida por uma plataforma de reserva e compra de ingressos online. Há também cerâmicas e porcelanas dos séculos XVI a XXI, e de painéis como o Grande Panorama de Lisboa (1649-1703), do espanhol Gabriel del Barco, que mostra a cidade antes do terremoto de 1755, e o Retábulo de Nossa Senhora da Vida (1580, do pintor português Marçal de Matos), considerado uma relíquia da azulejaria nacional.

Em Tomar, no distrito de Santarém, o Convento de Cristo, que também é Patrimônio Mundial da Unesco, é uma joia a ser explorada por quem mora em território luso. O conjunto formado pelo Castelo Templário de Tomar (1160), o renascentista Convento da Ordem de Cristo, a Ermida da Imaculada Conceição e o aqueduto conventual fica a duas horas de carro de Lisboa.

Em Braga, cidade no norte do país conhecida pela grande comunidade de brasileiros, o Museu dos Biscainhos e seus jardins foram classificados como Imóvel de Interesse Público em 1949. Uma visita ao local leva a pessoa a conhecer uma casa senhorial do século XVII, com toda riqueza de detalhes. São móveis, peças de arte decorativas, cerâmica portuguesa e chinesa, ourivesaria, gravuras, esculturas, entre outros objetos. Em 2020, os jardins passaram a integrar a Rota dos Jardins Históricos do Baixo Minho.

Todos os residentes do território nacional, de todas as nacionalidades, têm direito ao Acesso 52. Não há idade mínima. Basta apresentar o Cartão de Cidadão ou um comprovativo do número de contribuinte nacional à bilheteria. “Esta medida cumpre o objetivo de garantir um acesso amplo e inclusivo à cultura, alargando a gratuidade no ingresso a museus e monumentos”, conta Lino Miguel Teixeira, diretor de comunicação da MMP.

Além do Acesso 52, de acordo com o despacho nº 13793/2024, crianças e jovens até 12 anos de idade, pessoas desempregadas residentes na União Europeia, visitantes com incapacidade comprovada e seus acompanhantes têm acesso gratuito aos museus, monumentos e palácios da lista. Antigos combatentes ou cônjuges sobreviventes de antigos combatentes também têm o mesmo direito com o cartão do Estatuto do Antigo Combatente.

Professores e alunos do ensino superior em visitas acadêmicas, profissionais de turismo em exercício de suas funções e grupos com comprovadas dificuldades financeiras, entre outros, também não precisam desembolsar o valor da entrada. “Em 2025, a ação da MMP continuará a centrar-se na melhoria da oferta e atratividade dos museus, monumentos e palácios sob a sua gestão, valorizando e protegendo a herança histórica e cultural, promovendo a sua visibilidade e potencial educativo e fomentando a acessibilidade de todos”, diz o diretor de comunicação da MMP.

No total, são 37 museus, monumentos e palácios nacionais que fazem parte do Acesso 52. Lisboa é a cidade com maior número, seguida de Guimarães. O resto está espalhado pelo país.

O que você pode ver Em Lisboa Mosteiro dos Jerônimos Torre de Belém Museu Nacional de Arte Antiga Museu Nacional do Azulejo Palácio Nacional da Ajuda Panteão Nacional Museu Nacional do Teatro e da Dança Museu Nacional do Traje, Torre do Tombo Museu de Arte Popular Museu Nacional dos Coches e Picadeiro Real Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado Museu Nacional de Arqueologia Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves Em Guimarães Paço dos Duques Castelo de Guimarães Igreja de São Miguel do Castelo ​Museu de Alberto Sampaio Palacete de Santiago No Porto ​Museu Nacional de Soares dos Reis Casa-Museu Fernando de Castro Em Braga Museu D. Diogo de Sousa Museu dos Biscainhos Em Évora Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo Igreja das Mercês Outras localidades Convento de Cristo, Tomar Fortaleza de Sagres, Vila do Bispo, Algarve Mosteiro de Alcobaça, Alcobaça Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Mosteiro da Batalha), Batalha Museu de Lamego, Lamego Museu José Malhoa, Caldas da Rainha Museu Nacional da Música, Mafra Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, Peniche Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova Museu Nacional de Machado de Castro, Coimbra Museu Nacional Grão Vasco, Viseu Museu Rainha D. Leonor, Beja Palácio Nacional de Mafra, Mafra Museu da Terra de Miranda, Miranda do Douro Museu do Abade de Baçal, Bragança Museu Dr. Joaquim Manso, Nazaré Museu da Cerâmica, Caldas da Rainha