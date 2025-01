Marta Temido assume “desconforto” com palavras de Pedro Nuno sobre imigrantes

Marta Temido considera que as palavras usadas por Pedro Nuno Santos sobre imigração, na entrevista ao semanário Expresso, geram desconforto quando lidas literalmente. Sublinhando que "por vezes as palavras que se escolhem não são felizes", a eurodeputada socialista defende que o líder do partido devia ter-se expressado de outra forma sobre este tema.

Pedro Nuno Santos disse, ao Expresso, numa entrevista publicada na sexta-feira, que quem quer emigrar para Portugal “tem de perceber que há uma partilha de um modo de vida, uma cultura que deve ser respeitada”.

Este sábado, Marta Temido, em entrevista à SIC Notícias, admitiu que "algumas das palavras utilizadas" pelo secretário-geral "geraram desconforto", nomeadamente a referência ao "modo de vida".

Questionada sobre se Pedro Nuno Santos devia ter usado outras palavras, a eurodeputada respondeu que sim. "Compreende-se de alguma forma aquilo que possa querer dizer, mas lido literalmente ficamos desconfortáveis", afirmou a antiga ministra da Saúde e cabeça de lista do PS às últimas eleições europeias.

"Por vezes as palavras que se escolhem não são felizes", justificou Marta Temido, ressalvando que há uma "leitura mais abrangente" das declarações do líder do PS que deve ser feita. Para a socialista, "não é uma condenação do modo de vida de ninguém que está em causa, é um apelo ao respeito por todos os modos de vida".

"Aquilo que o secretário-geral do Partido Socialista disse, no essencial, é que precisamos de uma política de imigração que seja regulada e dirigida para a integração", disse, acrescentando, no entanto, que compreende as "polémicas" em torno da entrevista do secretário-geral.

Também o facto de Pedro Nuno Santos ter criticado o regime da manifestação de interesse, sendo que só vai apresentar uma proposta alternativa no final do mês, mereceu reparos da antiga ministra. O secretário-geral estaria mais "protegido" se, "em vez de o PS ter surgido a dizer que iria apresentar um novo instrumento, tivesse logo dito qual era esse instrumento", argumentou Marta Temido, considerando que houve uma "má gestão do tempo desse anúncio" da proposta alternativa dos socialistas.

​“O PS está todo de acordo que revogar a manifestação de interesse sem a substituir por um instrumento que permita suprir este vazio não é nada”, sublinhou.

Marta Temido junta-se assim ao leque de socialistas que ficaram desagradados com as palavras do líder do PS. Na sexta-feira, José Luís Carneiro, Eurico Brilhante Dias e Ana Catarina Mendes teceram fortes críticas às declarações de Pedro Nuno Santos. Por outro lado, Ana Gomes e Francisco Assis defenderam o líder do PS.

Quanto às eleições presidenciais, Marta Temido reafirmou que Augusto Santos Silva seria uma boa opção, garantindo, no entanto, que não quer dizer que "outros candidatos não tenham percursos interessantíssimos".

Argumentando que o PS deve ter um candidato que "tenha experiência política", a eurodeputada defendeu que o antigo presidente da Assembleia da República tem um "conjunto de características" - que "às vezes até nem geram muitas simpatias no público em geral ou mesmo dentro do próprio partido" - que fariam dele "um candidato muito interessante".

O momento actual exige uma personalidade com capacidade de ser "assertivo, incisivo, às vezes menos consensual, às vezes menos afável", argumentou Temido, que acredita que Santos Silva "tem essa personalidade".