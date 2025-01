Marcelo e Cavaco felicitam Eanes pelo seu 90.º aniversário: “Serviu e serve” o país

A propósito do 90.º aniversário de Ramalho Eanes, o actual e o ex-Presidente da República destacam o serviço a Portugal do primeiro chefe de Estado eleito no pós-25 de Abril.

Marcelo Rebelo de Sousa e Aníbal Cavaco Silva felicitaram, este sábado, António Ramalho Eanes pelo seu 90.º aniversário. O actual Presidente da República destacou que o primeiro chefe de Estado eleito no pós-25 de Abril "serviu e serve" Portugal, colocando "o interesse nacional sempre em primeiro lugar". Também Cavaco Silva congratulou Eanes "pela forma firme, serena e íntegra como continua a servir Portugal".

Numa mensagem publicada em texto, áudio e vídeo no site da Presidência, o chefe de Estado deixa "duas palavras muito sentidas, embora muito breves, para felicitar o senhor Presidente António Ramalho Eanes pelos seus 90 anos, que são, larguissimamente, anos vividos ao serviço de Portugal".

Marcelo Rebelo de Sousa refere que Eanes "serviu Portugal" desde "muito cedo", ainda antes de se ter tornado o primeiro Presidente da República eleito após a revolução de 25 de Abril de 1974.

"Serviu Portugal nas Forças Armadas. Serviu Portugal no 25 de Abril. Serviu Portugal durante a revolução. Serviu Portugal antes, durante e depois do 25 de Novembro de 1975. Serviu Portugal com a sua candidatura à Presidência da República. Serviu Portugal com a sua recandidatura e reeleição no segundo mandato na Presidência da República", elenca, referindo que esse serviço continua actualmente no Conselho de Estado e na "permanente atenção ao papel das Forças Armadas no presente e no futuro de Portugal".

O Presidente da República considera também que Ramalho Eanes "serviu Portugal e serve Portugal naquilo que representa de empenho cívico, de capacidade de colocar, com uma visão de Estado, o interesse nacional sempre em primeiro lugar e com uma energia, com uma criatividade, com uma imaginação e sempre com uma ponderação e com um bom senso na expressão da vontade popular, que é um dos factores de estabilidade constante na Democracia".

"Serviu Portugal na investigação, no trabalho académico, que incentivou, que concebeu, que concretizou com sucesso, em domínios fundamentais para a compreensão do mundo, das relações internacionais, das instituições internas e da inter-relação entre as instituições e as sociedades", acrescenta o chefe de Estado, desejando a Ramalho Eanes "muitos anos de vida, em conjunto com a família, sempre, sempre ao serviço de Portugal".

O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, também felicitou Ramalho Eanes pelos 90 anos de idade e "pela forma firme, serena e íntegra como continua a servir Portugal".

"Tenho, enquanto português, uma profunda admiração pelo percurso de vida do general Ramalho Eanes e pela forma como soube, enquanto militar, estadista e cidadão, servir o país com honestidade, seriedade de carácter e sentido de Estado", escreve o também antigo primeiro-ministro num texto publicado no Jornal de Notícias.

Cavaco Silva destaca que António Ramalho Eanes "é um homem de liberdade, a quem Portugal muito deve, em particular pela liderança do movimento que, em 25 de Novembro de 1975, afirmou Portugal como um país livre, uma democracia de matriz ocidental, um Estado de direito fiel aos princípios da dignidade da pessoa humana".

Diz ter tido "a honra de ser nomeado primeiro-ministro pelo Presidente Ramalho Eanes" e também de contar com o seu apoio quando foi candidato presidencial.

"Em 2015, sendo Presidente da República, condecorei o general Ramalho Eanes com o Grande Colar da Ordem da Liberdade. Tive então a ocasião de dizer que ninguém como ele merecia aquela condecoração que celebra a liberdade e os valores democráticos", recorda.