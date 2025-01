As malas rosa com que Miguel Arruda andou entre o aeroporto e o Parlamento. E as outras

À noite, e sobretudo ao fim-de-semana, a zona de recolha de bagagem do aeroporto de Lisboa quase não tem vigilantes e, em meados de Outubro, quando Miguel Arruda foi apanhado pela primeira vez nas câmaras de vigilância na sequência de uma queixa de desaparecimento de uma mala, parecia que já conhecia bem os cantos à casa. Os movimentos corporais do deputado do Chega eleito pelos Açores mostravam que andaria a tentar perceber se não havia por ali funcionários, e a escolher os alvos, sobretudo nos tapetes de voos internacionais não Schengen onde andam às voltas bagagens para ligações, por exemplo, mas também noutros tapetes sem passageiros à espera. Como fez durante os dois meses seguintes em que foi monitorizado e terá furtado do aeroporto 19 malas quando chegava a Lisboa vindo de Ponta Delgada.

