Sexo, drogas e desinibição total: o que é chemsex e quais os riscos?

É praticado principalmente por homens que têm sexo com homens para melhorar ou prolongar as experiências sexuais. Mas há factores a ter em atenção.

Resumo

Chemsex refere-se à utilização de determinadas substâncias psicoactivas para melhorar experiências sexuais

Educar e sensibilizar para a segurança sexual e o consumo de drogas

Está associado a comportamentos sexuais de risco

O que aconteceu ontem é um borrão. O prato das drogas ainda está na mesa de centro, mas não há sequer um indício de ressaca. As inibições desapareceram completamente ontem à noite, e o prazer sexual parecia ilimitado.

Para muitos, esta é a promessa do chemsex, mas por detrás do fascínio da liberdade e da diversão esconde-se uma realidade de riscos para a saúde, vulnerabilidade e dependência.

O chemsex refere-se à utilização de determinadas substâncias psicoactivas para melhorar ou prolongar as experiências sexuais. É praticado principalmente por homens que têm sexo com homens.

As substâncias mais frequentemente utilizadas são as metanfetaminas, a mefedrona, a cetamina ou o ácido gama-hidroxibutírico (GHB, vulgarmente conhecido por "G"). O objectivo é aumentar o prazer durante o sexo e prolongar a sua duração, muitas vezes através da injecção de drogas — esta prática é conhecida por "slamsex".

Perigos físicos e psicológicos

O chemsex pode ter as seguintes consequências negativas:

Impactos na saúde física: está associado a um aumento dos comportamentos sexuais de risco, o que pode aumentar as taxas de transmissão do VIH e de outras infecções sexualmente transmissíveis (IST). Os participantes têm frequentemente relações sexuais com vários parceiros ao mesmo tempo, por vezes durante períodos prolongados, o que aumenta a probabilidade de transmissão.

Impacto na saúde mental: muitas vezes, as pessoas que praticam chemsex são estigmatizadas, sofrem de stress ou mesmo de culpa ou de sentimentos de solidão. As razões que levam alguém a praticar chemsex também devem ser avaliadas.

Abuso e dependência de substâncias: o consumo de drogas psicoactivas pode levar a intoxicações agudas e a problemas de dependência a longo prazo, com repercussões na saúde física e mental. Os utilizadores podem sofrer de fadiga física e mental, ideação suicida, psicose, comportamento agressivo ou overdose devido à perda de controlo sobre as substâncias.

Barreiras à obtenção de ajuda

As pessoas que praticam chemsex sentem frequentemente falta de apoio e de compreensão e enfrentam várias barreiras no acesso aos cuidados de saúde.

O estigma e a discriminação, quer se baseiem no consumo de drogas, na orientação sexual ou em práticas. O preconceito e a falta de sensibilidade cultural dos profissionais de saúde podem causar ou agravar esta situação.

Barreiras legais e sociais. O chemsex envolve o consumo de substâncias ilegais, o que acarreta um estigma social.

Falta de conhecimento, tanto dos consumidores como dos profissionais de saúde. Os primeiros desconhecem muitas vezes os riscos associados às substâncias e às práticas do chemsex, enquanto os segundos podem não compreender a gravidade potencial de uma overdose de metanfetamina ou de GHB.

A acessibilidade, o financiamento e a falta de serviços multidisciplinares. Cada profissional é responsável pelo seu próprio domínio e são poucas as estruturas que reúnem esses conhecimentos. Quando existem, o financiamento é insuficiente para as tornar úteis.

O que é que podemos fazer?

Todos podem ajudar, e há muito que podemos fazer. No entanto, temos de ter em conta vários aspectos:

É necessário coordenar os cuidados médicos. Faltam intervenções integradas de saúde pública adaptadas às necessidades específicas das pessoas que praticam chemsex. Devem ser prestados cuidados fiáveis, competentes e éticos.

As estratégias de redução de danos são essenciais e devem centrar-se na auto-eficácia do indivíduo. Estas podem ser em linha, multidisciplinares ou efectuadas em terapia de grupo. No entanto, estas ferramentas estão actualmente pouco desenvolvidas.

Educar e sensibilizar para a segurança sexual e o consumo de drogas, e participar em actividades educativas sobre os riscos do chemsex e as suas implicações para a saúde.

É necessário incentivar o apoio comunitário, com pessoas que partilhem informações e prestem apoio com base nas suas experiências.

As políticas de saúde devem abordar o consumo de droga como um problema de saúde e não como um crime. Temos de minimizar o estigma e mostrar empatia para apoiar os consumidores. Isto deve aplicar-se a todos os profissionais de saúde.

A investigação deve ser levada a cabo para compreender melhor estas dinâmicas, de modo a que as intervenções de saúde possam ser eficazes. Os objectivos da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável incluem a prevenção e o tratamento do consumo de substâncias e a erradicação da epidemia de IST até 2030, em especial entre grupos vulneráveis como os homens que fazem sexo com homens, os migrantes e as pessoas LGBTQ+.

Em última análise, o chemsex representa um desafio complexo que transcende o indivíduo — é uma questão de saúde pública, de direitos humanos e de justiça social. A abordagem dos riscos desta prática exige não só cuidados de saúde e medidas legais, mas também uma mudança na forma como entendemos e apoiamos as comunidades afectadas. A educação, a redução dos danos e a empatia são essenciais para encontrar soluções eficazes e sustentáveis.

Exclusivo P3/The Conversation

Benjamín Gaya-Sancho é docente e investigador na Universidade San Jorge e enfermeiro nas urgências do hospital QuirónSalud, em Zaragoza

Borja Romero Bilbao é investigador de Ciências da Saúde na Universidade San Jorge. É enfermeiro no Servicio Aragonés de Salud

Daniel Sanjuán Sánchez é fisioterapeuta e docente na Faculdade de Ciências da Saúde, na Universidade San Jorge. É professor associado na Faculdade de Enfermagem e Fisioterapia na Universidade de Lleida e membro do grupo de investigação iPhysio, na Universidade San Jorge