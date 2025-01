Nunca o título de um livro como o ​do falecido professor doutor Pedro Nogueira Ramos (1957-2021), da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, “Torturem os Números que Eles Confessam” (Almedina, 2013), veio tão a propósito, ao sermos confrontados com o resultado da auditoria do Tribunal de Contas aos “Relatórios sobre a Sustentabilidade Financeira da Segurança Social” associados às propostas de Orçamento do Estado de 2018 a 2024. Neste documento, conclui-se que o modelo que suporta as previsões do relatório “não projeta adequadamente a receita e a despesa do sistema previdencial de Segurança Social”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt