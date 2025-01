No mundo como está, precisamos de gente dura e não de gente mole

A bispa de Washington deu-nos o melhor exemplo de como responder a Trump. Após uma semana de sorrisinhos e de palmas dadas por quem, um segundo antes e um segundo depois, está a ser insultado, depois de uma avalanche de “adaptação” à força e à violência, entre o entusiasmo escondido e o medo, do alto do púlpito, sabendo que está a falar com um hipócrita religioso, lembrou-lhe o shakespeariano “milk of human kindness”. E ele ficou furioso e, no meio da noite, veio insultar a bispa. A senhora bispa, falando do púlpito dos valores que as Igrejas da Reforma têm sabido defender muito melhor do que a Igreja Católica Apostólica Romana, lembrou-lhe os mais fracos, os que ninguém protege, os que estão com medo e com todas as razões para ter medo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt