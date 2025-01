Beneficiar o infractor

É o que se está a passar com este patético caso do senhor Arruda. Para além de ser uma das anedotas do ano, dos memes, das piadas e da gargalhada geral, é um caso de uma gravidade extrema. Temos 230 eleitos num Parlamento para nos reger através de leis e decisões que a todos afecta. Qualquer acção cometida por qualquer um tem implicações e tem consequências.

O senhor Arruda, em vez de ser corrido do Parlamento com um cartão vermelho directo (na linguagem futeboleira tão do agrado dos senhores deputados), vai ser altamente beneficiado ao passar para "independente" (seja lá o que isso for), ao receber mais 5800 euros para gerir o seu gabinete e, assim, acabar com a sua actividade paralela que lhe equilibrava o orçamento.

É disto que também temos de falar quando falamos de democracia, ditaduras ou de extremismos. Se a democracia não dá o exemplo de honestidade moral, depois não se queixe. Casos como este têm de ser erradicados, e nem é preciso os tribunais para nada. Os 230 senhores deputados têm de ser impolutos.

António Lamas, Montijo

Impossível ao vivo

O Coliseu estava cheio. O mágico foi aprisionado dentro de uma camisa-de-forças, dependurado pelos pés, regado com combustível. Finalmente chegaram-lhe o fogo e, perante o suspense na sala, entre as chamas, conseguiu sair do colete-de-forças, atravessar as labaredas para receber uma gigantesca ovação. Felizmente nem a minha neta acreditou que seria possível repetir isso em casa; afinal era um espectáculo de magia. Agora Ventura, que disse ser de uma fibra diferente do PS e do PSD, está confrontado com o truque da mala, com o calor da revelação pública do passado criminal de vários dos seus deputados, que se junta ao rol de outros eleitos pelo Chega também com más relações com a justiça.

Como sair do colete-de-forças sem sair chamuscado? Como convencer de que o seu partido é o purificador da pátria? Que o perigo são os trabalhadores imigrantes (que fazem funcionar o país)? Que tudo o que diz e desdiz no dia seguinte é a verdade que “eles” tentam esconder?

Num país com um dos mais baixos índices de literacia da Europa, em que muitos cérebros têm espaços vazios onde facilmente ecoa qualquer narrativa tendenciosa posta a circular nas redes sociais, não foi difícil a Ventura ser “implacável”: o deputado sai do partido, mas continua na Assembleia a receber o seu dinheirinho (a juntar ao que fazia a vender roupa usada pela Net). E se a minha neta, pequenita mas inteligente, distingue a realidade do impossível dos ilusionistas, muitos dos apoiantes de Ventura e das suas narrativas vão continuar a acreditar que o impossível é possível, porque o viram; ao vivo!

José Cavalheiro, Matosinhos

As malas e as mães

A actualidade nacional tem andado entretida estes dias com as malas do Chega e as mães do Bloco, desenvolvendo-se algum paralelismo. Se quisermos ir ao fundo e ao sério, o que está em causa, em termos políticos, é completamente diferente. O deputado do Chega rouba malas no aeroporto por ele, para ele. Não tem instruções do partido, nem este beneficia e até se demarca rapidamente. A culpa do Chega será não ter escrutinado a pessoa e ter elegido um cleptómano.

No caso do Bloco, o cenário é muito diferente, porque está em causa a direcção do partido. É um assunto de foro institucional, em que a primeira reacção do partido é gritar por “cabala política” e apresentar queixa à ERC. Para lá dos detalhes (i)legais da dispensa das funcionárias, há um pragmatismo, frieza e desumanidade, daqueles que o BE acusa o grande capital, mas que não se coibiu de fazer igual e de tentar esconder, atacando o mensageiro. Muito mau.

O Chega estará a sofrer as consequências de ter um grupo parlamentar precipitadamente escolhido e díspar em muitas dimensões. O BE descobriu que, na prática, o radicalismo combina mal com a necessidade de pagar contas no fim do mês, mas que há capitalistas mais humanos, há…

Carlos J.F. Sampaio, Esposende