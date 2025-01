Olá,

esta semana aportamos nos Açores para voltarmos a navegar na história. Nada se perde, tudo se transforma, certo? Um dos grandes exemplos atlânticos dessa lei-Lavoisier é a abandonada baleação. De uma história sangrenta, mas também de engenho, resiliência e coragem de outros tempos, tem-se passado à preservação, incluindo a criação de museus e reutilização de velhas fábricas e armazéns. Com o turismo em vista, claro, mas também como forma, obviamente, de não esquecer a história, sabendo contextualizá-la. Pelas Lajes do Pico, luta-se também por preservar o icónico bote baleeiro. "Quem sabe, descreve-a como 'a mais perfeita embarcação que alguma vez sulcou os mares'", assinala David Andrade neste passeio pelas águas do Pico. E, detalhe tamanho baleia na reportagem, o bote "tornou-se símbolo de uma herança que a candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade quer guardar", um legado com mais de um século.

Peça-chave de todo o processo, Filipe Fernandes, um dos mais categorizados oficiais de botes baleeiros açorianos, sublinha, porém, que a candidatura "não é sobre a baleação". "Isso acabou. É sobre os botes baleeiros, as suas regatas. Isso existia antes e vamos procurar que continue a existir nos anos vindouros.

Venha daí, pelos mares dos Açores, entrando por esta reportagem adentro como quem se faz às ondas num bote (também há uma aventura numa regata especial, Whaleboat Summit).

Para contrabalançar, temos outra grande sugestão, desta feita longe do mar, precisamente no coração ibérico. Em Madrid, vamos aos copos (mas que copos!) pelo bairro de Las Letras. É "uma lição de bem beber: três bares, três aulas", bebendo as palavras de Alexandra Prado Coelho. Mas, e sem sairmos da capital espanhola, até vamos ao Japão: aventuramo-nos no Smoked Room, alta cozinha pelo chefe Dani García, uma, garante-se, "perfeição japonesa" - assinale-se que conquistou duas estrelas Michelin seis meses depois de abrir. Ei, mas já não tem paciência para conversas sobre Michelins e afins e até prefere McDonald's? Pois se for esse o caso, damos por cima: o Dani García tem mais a dizer sobre outras cozinhas e, por supuesto, até sobre a McDonald's, ou não fosse um homem que já fez uma parceria com a multinacional, entre o seu hambúrguer e um molho especial - ele já nos tinha falado de como gostava de saltar de um 3 estrelas Michelin para as comidas populares, industriais incluídas, aqui.

A propósito de Michelin, uma irresistível estocada de outro rebelde da haute cuisine, Marc Veyrat, célebre chefe francês que ganhou o gosto a esgrimir-se com as estrelas dos pneus. Agora, com novo restaurante, "proibiu" os inspectores de entrarem - as aspas da proibição são precisamente porque a nega é simbólica: como as visitas são sob anonimato e o guia é que tem a última palavra sobre quem ganha estrelas ou não... Ainda assim, fica o apontamento, que tem provocado alguns sorrisos e, decerto, alguma irritação na casa Michelin:

No novo restaurante de Veyrat, na estância de esqui francesa de Megève, há um cartaz à porta no qual se lê que os críticos Michelin não são bem-vindos. É que, prestes a completar 75 anos, não está para "fazer exames e ser classificado".

Estaremos todos algo fartos de tantos exames e classificações? Para relaxar, sete propostas :

