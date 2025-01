Semana de decisões nas provas europeias

Sete jornadas depois, chegou a altura de todas as decisões. Os clubes portugueses que competem nas competições europeias terão, na próxima semana os jogos decisivos e que definirão o seu futuro nas provas da UEFA.

Quarta-feira, Sporting e Benfica jogam o seu futuro na Champions. Com todas as partidas a serem disputadas às 20h, os "leões" terão pela frente, em Alvalade o Bolonha, enquanto as "águias" deslocam-se a Turim para defrontarem a Juventus. Aqui encontra o calendário com todos os jogos.

Na quinta-feira, é a vez do FC Porto e do Sp. Braga. Os portistas defrontam os israelitas do Maccabi Telavive e os bracarenses os italianos da Lazio. Aqui pode ver o calendário dos jogos.

Para aqueles que conseguirem evitar a eliminação, sexta-feira será o dia de ficarem a saber os seus futuros adversários, pois é nesse dia que, durante a manhã, na Suíça, se vão realizar os sorteios dos play-off, quer da Liga dos Campeões, quer da Liga Europa.

Antes destas decisões europeias, há mais uma jornada do campeonato nacional de futebol. E com a luta pelo título bem intensa. Já neste sábado, o Benfica enfrenta o Casa Pia, que está a realizar um campeonato espectacular e ocupa a sexta posição da tabela.

Depois dos "encarnados" jogarem entra em acção o Sporting, que recebe o Nacional, outro emblema a atravessar uma boa fase (venceu os últimos dois jogos, algo que nunca tinha conseguido desde o início da época).

Por fim, no domingo, é a vez do FC Porto subir ao relvado, ainda sem o novo treinador no banco de suplentes e a desejar colocar um ponto final à série negra de quatro derrotas consecutivas. Pela frente terá o Santa Clara, outro emblema que tem feito um excelente campeonato. Aqui encontra o calendário da jornada deste fim-de-semana da I Liga e aqui da II Liga.

Nos principais campeonatos europeus, o destaque vai para Itália, onde neste sábado Nápoles e Juventus protagonizam o jogo grande da jornada. Em Inglaterra, também há um duelo de gigantes neste sábado, com o Manchester City a receber o Chelsea, para além de domingo haver o aliciante de um duelo entre dois treinadores portugueses – Marco Silva do Fulham e Ruben Amorim do Manchester United.

O que talvez lhe tenha escapado no PÚBLICO

Quem é Diogo Rêma, o guarda-redes da selecção portuguesa de andebol​​.

Os muitos lesionados que o Benfica recebeu vindos do PSG.

O impacto de Victor Wembanyama está a ter na NBA.

Nas restantes modalidades, o destaque vai para o andebol, onde Portugal se apurou para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo, garantindo assim a sua melhor classificação de sempre. A selecção nacional defronta, este domingo, o Chile no seu último encontro do "main round" antes de iniciar a fase a eliminar da competição a meio da próxima semana.

O fim-de-semana será também de decisões na Austrália, com a final masculina a colocar frente a frente o italiano Jannik Siner e o alemão Alexander Zverev – a final feminina disputava-se nesta manhã (hora de Lisboa) entre a norte-americana Madison Keys e a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Nas modalidades de pavilhão, já neste sábado, há um FC Porto-Sporting no basquetebol, um duelo que coloca frente a frente, respectivamente, segundo e terceiro classificados do campeonato. Os dois emblemas defrontam-se também neste sábado no hóquei em patins, onde ocupam as mesmas posições na tabela. Ainda no hóquei em patins, quinta-feira será dia de competições europeias, com vários clubes portugueses em acção na 7.ª jornada da Liga dos Campeões.

No voleibol, nota para a segunda mão dos quartos-de-final da Taça Challenge. Quarta-feira, o Sporting recebe os belgas do Descopan VT Menen, enquanto no dia seguinte arranca mais uma edição do Torneio das Seis Nações em râguebi. O mesmo dia em que a selecção nacional de futsal joga a terceira jornada da ronda principal de acesso ao campeonato da Europa de 2026, contra a Macedónia do Norte.

Por fim, nos desportos motorizados, nota para o fim do Rali de Monte Carlo, a primeira prova do calendário deste ano do Mundial, e que termina no domingo.

O que talvez lhe tenha escapado no PÚBLICO

A análise de José Manuel Ribeiro sobre os resultados da auditoria ao FC Porto.

A melhor época de sempre do Vitória no que às transferências de jogadores diz respeito.

O Planisférico falou-nos de Volker Ippig um dos jogadores mais emblemáticos do St. Pauli

A análise de arbitragem aos lances mais polémicos da última jornada da I Liga feita por Pedro Henriques.