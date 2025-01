Ao início da manhã deste sábado um palco estava já montado no meio dos destroços da Praça da Palestina, no centro da Cidade de Gaza. Em hebraico uma faixa com a frase: “O sionismo não irá vencer”. E à sua frente as quatro reféns israelitas libertadas ao fim de 476 dias de cativeiro. Foi desta forma que o Hamas mostrou o segundo grupo de reféns libertados ao abrigo do acordo de cessar-fogo assinado com o Governo israelita.

