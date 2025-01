Hamas já libertou Liri, Naama, Karina e Daniella. Foram entregues à Cruz Vermelha

O Hamas entregou, neste sábado, quatro militares que mantinha reféns desde Outubro de 2023. Escoltadas por dezenas de homens do Hamas, as israelitas foram entregues ao Comité Internacional da Cruz Vermelha.

Nas imagens da transmissão em directo, as quatro mulheres surgem vestidas com uniforme militar a são conduzidas por soldados até aos carros da Cruz Vermelha, no meio de uma multidão de palestinianos. Em Telavive, outra grande multidão aguardava a libertação, segurando fotos das reféns e acompanhando tudo através de uma tela gigante.

Antes de entrarem nos veículos que as transportariam para Israel, as jovens acenaram e sorriram. À chegada a solo israelita, as autoridades locais confirmaram que receberam as reféns.

Liri Albag, Naama Levy, Karina Ariev e Daniella Gilboa foram feitas reféns quando ocupavam um posto avançado de inteligência perto da fronteira israelita com Gaza, onde faziam parte de uma unidade maioritariamente feminina de observadores.

No ano passado, a televisão israelita mostrou imagens captadas por câmaras corporais do Hamas da captura das quatro militares, e de outro soldado, na base militar de Nahal Oz, depois de as suas famílias terem dado autorização para as partilhar como forma de fazer pressão para serem libertadas. De pijamas vestidos e meio atordoados, os cinco apareciam sentados no chão com as mãos amarradas.

Entretanto, já este sábado, Israel revelou também a lista de 200 prisioneiros palestinianos que serão libertados em troca das quatro militares israelita. Neste grupo estão incluídos presos com sentenças longas ou a cumprir penas longas e o Hamas já disse que 70 destes prisioneiros serão deportados para fora de Gaza.

Quem são as reféns libertadas?

Daniela Gilboa, de 20 anos, foi ferida durante o ataque em 7 de Outubro e no vídeo que mostra a captura dos soldados surgiu a coxear e a apelar furiosamente ao governo para trabalhar na sua libertação e a dizer que se sentia abandonada.

Liri Albag, de 19 anos, foi feita refém apenas um dia e meio depois de começar seu serviço militar, segundo a imprensa israelita. No início deste mês, o Hamas divulgou um vídeo a mostrá-la a ler uma mensagem e a apelar à sua libertação.

Pouco antes de ser levada, Karina Ariev, de 20 anos, conseguiu falar brevemente com os seus pais e enviou uma mensagem de despedida à família. Posteriormente, surgiu com a cabeça enfaixada com o que pareciam ser manchas de sangue, numa foto em cativeiro divulgada pelo Hamas.

Naama Levy, de 20 anos, a ser atirada para um jipe ​​em Gaza foi um dos momentos captados num vídeo que circulou nas redes sociais poucas horas após o seu sequestro. Levy ferida, com as calças manchadas de sangue, com as mãos amarradas atrás das costas era empurrada para dentro do veículo por um atirador enquanto os espectadores gritavam "Deus é o maior!" em árabe. A jovem tinha acabado de começar seu serviço militar quando o ataque ocorreu. "Tenho amigos na Palestina", dizia.