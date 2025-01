Por dentro de uma unidade ucraniana de drones na linha da frente da guerra contra a Rússia

Enquanto a neve cai numa zona arborizada da Ucrânia, os drones de ataque de longo alcance aceleram um a um por uma estrada abandonada e sem iluminação e os seus motores zumbidores impulsionam-nos para o céu nocturno. Os aviões não tripulados que transportam ogivas explosivas fazem parte de uma campanha ucraniana que visa infligir golpes à Rússia muito além da linha da frente, à medida que Moscovo avança no Leste.

"O nosso principal objectivo é realizar ataques para atingir centros logísticos na retaguarda, armazéns de munições e diminuir a pressão do nosso inimigo na linha da frente", disse o comandante da unidade ucraniana de drones, que se identificou apenas como Casper.

O exército de Kiev concedeu à Reuters acesso exclusivo durante o lançamento dos drones, mas disse que o local e a data do ataque não podiam ser divulgados por razões de segurança. A Ucrânia tem mantido em segredo grande parte do seu programa de drones em tempo de guerra, vendo-o como uma forma inestimável de atacar a vasta base industrial militar russa, apesar de não possuir o enorme arsenal de mísseis de longo alcance que Moscovo possui.

A Rússia efectua ataques nocturnos com drones de longo alcance e Kiev intensificou as investidas com drones nas últimas semanas, numa altura em que o recém-empossado Presidente dos EUA, Donald Trump, está a pressionar as duas partes para pôr termo à guerra que dura há quase três anos. A perspectiva de possíveis negociações de paz leva ambos os lados a tentarem melhorar as suas posições no campo de batalha, de modo a ficarem numa posição de superioridade para negociar.

O Ministério da Defesa russo afirmou, na sexta-feira, que um ataque ucraniano nocturno, envolvendo mais de 121 drones, tinha visado 13 das suas regiões, mas que tinha sido repelido. Os militares ucranianos afirmaram que o ataque atingiu uma refinaria de petróleo russa, com um vídeo publicado na internet a mostrar uma gigantesca nuvem de fumo e chamas a inundar a zona, e uma fábrica de microchips na região de Bryansk.

A unidade de Casper, o décimo quarto Regimento de Sistemas Aéreos Não Tripulados da Ucrânia, conta com algumas centenas de pessoas, tem os seus próprios analistas e engenheiros e está especificamente vocacionada para ataques de longo alcance. Um dos fundadores da unidade, que usa o pseudónimo Fidel, disse à Reuters que a unidade possui drones que atingiram alcances de 2000 quilómetros durante missões de combate.

Segundo o próprio, a sua unidade já efectuou muitos ataques, incluindo na base aérea russa de Engels, situada a cerca de 730 quilómetros a sudeste de Moscovo. Apesar do seu impacto na guerra, Fidel disse acreditar que "os sistemas não tripulados por si só não podem mudar o curso da guerra". "Continuamos a precisar de infantaria, de artilharia, de aviação e de muitas, muitas outras coisas", disse.