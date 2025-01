CIA diz agora que é “mais provável” que a covid-19 tenha vindo de um laboratório

A CIA, agência de informações norte-americana, considera que é "mais provável" a pandemia covid-19 ter surgido de um laboratório do que da natureza, disse um porta-voz da agência no sábado.

A agência disse durante anos que não podia concluir se a covid-19 era o resultado de um incidente de laboratório ou se tinha origem na natureza. Mas nas últimas semanas da Administração Biden, o ex-director da CIA William Burns pediu aos analistas e cientistas da CIA que fizessem uma determinação clara, sublinhando o significado histórico da pandemia, de acordo com um alto funcionário dos EUA.

A CIA diz que tem "pouca confiança" na sua avaliação de que "a origem da pandemia de covid-19 relacionada com investigação [científica] é mais provável" e observa, na sua declaração, que ambos os cenários - origem laboratorial e origem natural - continuam a ser plausíveis.

A embaixada chinesa em Washington não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

Não ficou claro até que ponto a agência recolheu novas informações sobre as origens da covid-19 e se essas novas informações foram utilizadas para formular a última avaliação.

O governo da China diz que apoia e tem participado na investigação para determinar a origem da covid-19 e acusou Washington de politizar o assunto, especialmente devido aos esforços das agências de informação dos EUA para investigar. Pequim afirma que as alegações de que uma fuga num laboratório poderia ter causado a pandemia não têm credibilidade.

Numa entrevista ao Breitbart após a sua confirmação pelo Senado dos EUA na sexta-feira, o novo director da CIA, John Ratcliffe, disse que uma das suas primeiras prioridades era conseguir que a agência fizesse uma avaliação pública sobre as origens da pandemia. "Para mim, isso é coisa para o primeiro dia", disse ele. "O nosso bom senso dita que as origens da covid foram uma fuga no Instituto de Virologia de Wuhan."