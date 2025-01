Quatro bombeiros resgatados do mar em Oeiras após embarcação de treino virar

Os bombeiros que foram resgatados são de Sacavém e estavam no mar junto ao farol do Bugio, em Oeiras.

Quatro elementos dos Bombeiros Voluntários de Sacavém foram neste sábado resgatados do mar junto ao farol do Bugio, em Oeiras, após a embarcação em que efectuavam treinos se ter virado, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Lisboa.

Segundo fonte daquele Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), os quatro operacionais "ficaram em segurança" quando a embarcação virou, cerca das 9h45 desta manhã, tendo sido resgatados pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e estando neste momento a ser assistidos na marina de Oeiras.

Conforme explicou, os bombeiros "estavam em treinos" junto ao farol do Bugio quando se deu o acidente, não havendo ainda informações sobre as circunstâncias em que aconteceu.