Prédio no Bairro Azul, em Lisboa, vai destruir um geomonumento que a câmara nega existir

Os primeiros dias do ano estão a provocar sobressalto no Bairro Azul, na freguesia lisboeta das Avenidas Novas. Em pouco tempo, assistiu-se à colocação de tapumes e, logo a seguir, ao início de trabalhos, incluindo o revolvimento de terras num pequeno talude situado no início da Rua Fialho de Almeida, encostado às traseiras do Palacete Mendonça, pertencente à Fundação Aga Khan. “Achámos estranha toda aquela movimentação. Não percebemos do que se tratava. Não havia qualquer placa”, conta João Bacelar, morador num prédio situado mesmo em frente. Palco de derrocadas há alguns anos e com uma inclinação muito acentuada relativamente à cota do murete das traseiras do palacete, parecia ser um local pouco aconselhável para qualquer escavação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt