Dança no palco e no papel

Este sábado é o dia em que a Senhora Domicília se despede do palco, depois de 150 récitas de Casio Tone, iniciadas em 1997 em Frankfurt e que percorreram meio mundo. Um espectáculo sem “recurso à palavra e usando apenas a dança, o som, o desenho, o vídeo e a manipulação de objectos”, descreve ao PÚBLICO Sérgio Pelágio, que o criou em conjunto com Sílvia Real.

A actuação, às 16h no Porto, assinala o aniversário do Teatro Rivoli (93 anos), onde esteve em cena em 1998 pela mão de Isabel Alves Costa, na altura directora do Festival Internacional de Marionetas do Porto. A entrada é gratuita, mas os bilhetes têm de ser levantados na bilheteira do Rivoli ou na BOL (bilheteira online) a partir das 10h.

Pedro Pinto, que escreveu o livro bilingue (português e inglês) Casio Tone — Domicília dos dois Lados do Espelho a partir do espectáculo, conta: “Nascida em 1997, a Senhora Domicília habita hoje o mesmo lugar: um minúsculo apartamento onde original e réplica se confundem. A sua corporalidade tão geometricamente absurda, tão neuroticamente ordenada, fala de um presente que é também, e talvez cada vez mais, o nosso: o avesso do avesso, a imitação da imitação. Domicília é virtualmente capaz de reproduzir qualquer movimento, qualquer intenção, sem nunca nos dizer quem realmente é. Reflexos da vida moderna.”

Tudo começou durante uma permanência de seis meses em Nova Iorque, em que Sérgio Pelágio e Sílvia Real viveram num “apartamento minúsculo” que os obrigava “a uma ginástica louca na gestão do espaço e essa situação influenciou de forma determinante a invenção de Casio Tone”, conta o músico via email.

A esta circunstância juntou-se um trabalho exigido por um professor da escola de teatro Lee Strasberg Theatre & Film Institute, que Sílvia Real frequentava, e que “consistia na observação sistematizada e rigorosa das rotinas de outra pessoa”.

A bailarina escolheu uma “colega cheia de obsessões, potenciadas pelo stress da cidade que nunca dorme”. Assim foram “encontrados os ingredientes decisivos para apurar o caldo de onde saiu a Sra. Domicília, com o seu teclado portátil Casio Tone, escolhido como o gadget simbólico da opção de ‘viver com o falso e gostar disso’” (Ada Huxtable, The Unreal America Architecture and Illusion).

Sérgio Pelágio dá-nos conta de que a construção do guião foi feita “à maneira cinematográfica”, que se traduz num cenário que é “uma caixa de luz com 8m2 iluminada por 11 lâmpadas fluorescentes, dentro da qual decorre toda a acção”. Desta forma, o público parece estar perante “uma tela de projecção”, com a Sra. Domicília (o autor do livro prefere chamá-la Dona Domicília) a surgir “num plano bidimensional, sem profundidade”.

No interior do livro, há um cartão que reproduz a pequena casa da protagonista e em que se convida a criança a recortá-la e a brincar com ela.

Segundo Sérgio Pelágio, que também assina a sonoplastia e animação, “Casio Tone comunica numa linguagem universal que, para grande alegria nossa, nunca deixou de suscitar uma curiosidade enorme nas crianças, mas também no público adulto”.

No final do espectáculo de hoje, o cenário de Casio Tone seguirá directamente para o Museu Nacional do Teatro e da Dança, onde está a ser montada uma exposição dedicada à história desta criação e dos dois episódios que se seguiram, Subtone (2023) e Tritone (2007), formando a Trilogia Senhora Domicília.

Ao longo de todos estes anos, Sílvia Real organizou oficinas com os espectadores mais novos logo após cada espectáculo. Eis algumas ideias que ficaram no pensamento das crianças: “Ela fez magia na casa. Conseguia tirar papéis do calendário desenhado. Ela tinha muita imaginação, falava com vizinhos delicadamente. A casa era silenciosa e a roupa era muito bonita”; “a dona Domicília tinha uma casa branca. (...) Quando ela andava, fazia uns passos muito pequeninos e estranhos”; “a parte de que mais gostei foi a parte em que a Sílvia estava com uma caixa na cabeça e a caixa tinha olhos, a parte de que menos gostei foi quando tudo acabou”.

Neste sábado, acaba mesmo, mas só no palco. A dança continua no papel.

Casio Tone — Domicília dos dois Lados do Espelho Texto: Pedro Pinto, Gil Mendo e Sérgio Pelágio

Tradução para inglês: Pedro Pinto

Projecto gráfico: Carlos Bártolo

Edição: Real Pelágio

294 págs., 17,€

