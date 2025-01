Alemão viveu 120 dias numa cápsula submersa na costa do Panamá — e bateu recorde mundial

Um engenheiro aeroespacial alemão viveu, durante 120 dias, numa cápsula de 30 metros quadrados que estava submersa na costa do Panamá, batendo um recorde mundial de maior tempo a viver debaixo de água sem despressurização.

A história é contada pela agência France-Presse (AFP), que escreve que a saída de Rudiger Koch, de 59 anos, da sua cápsula foi presenciada pela jurada do Guinness World Records, Susana Reyes, que confirmou que o alemão tinha batido o recorde anteriormente detido pelo norte-americano Joseph Dituri, que passou 100 dias a viver num alojamento subaquático numa lagoa da Florida, nos EUA.

"Foi uma grande aventura e agora que acabou há quase uma sensação de arrependimento, na verdade. Gostei muito do meu tempo aqui", disse Koch à AFP depois de sair da cápsula, que estava submersa a 11 metros de profundidade e que estava equipada com a maior parte dos equipamentos necessários para levar uma "vida moderna": uma cama, casa de banho, televisão, computador portátil e Internet — e até uma bicicleta.

Para comemorar, escreve a agência, Koch abriu uma garrafa de champanhe e fumou um charuto antes de mergulhar no mar do Caribe e de nadar até ao barco que o aguardava para o levar para terra, para uma festa de comemoração do recorde.

Localizada a cerca de 15 minutos de barco da costa norte do Panamá, junto a Puerto Lindo, a cápsula onde o engenheiro passou 120 dias estava ligada a outra divisão, que ficava acima do nível do mar, e que servia de passagem para alimentos, bens essenciais e para a entrada de visitantes e de um médico. Os painéis solares instalados no topo desta divisão permitiram que Koch tivesse electricidade durante toda a sua estadia.

Quatro câmaras filmaram, durante estes 120 dias, todos os movimentos dentro cápsula, não só para existirem provas de que o engenheiro nunca voltou à superfície, mas também para monitorizar o estado de saúde do alemão. Koch disse a um jornalista da AFP que o visitou durante a sua estadia que esperava que a experiência mudasse a maneira como o ser humano olha para o futuro. "Estamos a tentar provar que os mares são um ambiente viável para a expansão humana", disse.