Edimburgo, a cidade cinzenta, mas animada!

A partir de Calton Hill, olhando em direcção às docas oceânicas ou às longínquas montanhas cobertas de neve, o que nos salta à vista é a ausência de arranha-céus e a pedra escura que dá cor à paisagem urbana da capital da Escócia. Destaca-se o imponente castelo, uma ou outra torre de igreja, o desenho arrojado da área comercial de Saint James Quarter e o famoso hotel Balmoral. Os três edifícios mais altos da cidade são igrejas e só em quarto lugar aparece um edifício de habitação (64m de altura) pouco mais de metade do Hotel Sheraton em Lisboa (100m).

A capital da Escócia, como qualquer destino turístico actual, tem “ícones” aos quais acorrem multidões. Não sei se é uma reminiscência das peregrinações aos lugares santos em que por regra há uma interacção com a imagem de um santo, como o abraço a Santiago, em Compostela, ou de tradição, nascida de uma qualquer crença, como afagar a cabeça do macaco de Mons, com mais de 500 anos… O que dará sorte!

Em anos recentes, os exemplos multiplicam-se com natureza mais mundana, do Charging Bull, de Nova Iorque, à estátua de Cristiano Ronaldo, no Funchal. São atracções, geram uma indústria, e as redes sociais potenciam este negócio: todos se querem imortalizar no local. A Livraria Lello no Porto talvez seja um bom exemplo, assim resiste, de outro modo julgo que estaria fechada. Em Edimburgo, seleccionei seis destes locais: Greyfriars Bobby, um pequeno cão Skye Terrier, com estátua na via pública e “túmulo” no cemitério de Greyfriars, porque há 150 anos terá prestado vigília ao túmulo do seu dono por 14 anos; Paddington Bear de Londres e agora um pouco por todo o Reino Unido, chegou aqui em Outubro de 2024; One o'clock Gun no castelo a disparar diariamente, sempre às 13h, há mais de 150 anos; Museum Context (Harry Potter) em Victoria Street, sempre com filas à porta, os livros e filmes fizeram esta rua entrar na história da cidade; David Hume's Statue, com o dedo grande do pé já gasto de tantas massagens; e, para terminar, a “loucura” que é a multidão envolvendo tocadores de gaita de foles para se fazerem fotografar/filmar a seu lado, ao longo da Royal Mile.

Fotogaleria

Foto

No castelo, sente-se o peso da história nos seus museus e sobretudo no impressionante Scottish National War Memorial, edifício destinado a homenagear os escoceses mortos na Primeira Guerra. Ao lado outro orgulho nacional, a exposição das jóias da coroa real da Escócia.

Edimburgo tem muito para ver, das obras de arte na National Galleries of Scotland às impressionantes salas do café/restaurante The Dome; da imponência da sede do Governo em estilo art déco, aos pequenos restaurantes, pubs e lojas do Grassmarket, havendo pelo caminho muitos monumentos, o mais impressionante dos quais é o dedicado a um escritor, sir Walter Scott.

Na altura em que lá estive, passagem do ano, os mercados de Natal estavam a funcionar, muito se vende, muito se come! Apesar da cor escura da cidade, quer na rua quer nos pubs, faça chuva (e fez) ou frio (e fez), os escoceses não parecerem incomodar-se com isso, foram sempre simpáticos e pareceram-me gente bem-disposta!

Miguel Silva Machado (texto e fotos)