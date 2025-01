Os baleeiros das Lajes do Pico: uma odisseia rumo ao futuro

É um legado com mais de um século, que um dos três municípios de uma das ilhas mais fotografadas do Atlântico não quer permitir que se perca no meio do oceano. A Câmara Municipal das Lajes do Pico está a preparar uma candidatura para a classificação dos botes baleeiros açorianos a Património Cultural Imaterial da Humanidade. Com isso, segundo Ana Brum, presidente da autarquia, procura-se criar “um plano de salvaguarda a dez anos” para “manter o património baleeiro e o gosto pela sua história”. Peça-chave de todo o processo, Filipe Fernandes, um dos mais categorizados oficiais de botes baleeiros açorianos, sublinha, porém, que a candidatura “não é sobre a baleação”. “Isso acabou. É sobre os botes baleeiros, as suas regatas. Isso existia antes e vamos procurar que continue a existir nos anos vindouros.”

