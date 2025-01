Preço das casas, limites temporais, mais escrutínio: o que pode mudar na lei dos solos

O decreto-lei que alterou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial vai ser discutido no Parlamento. Governo precisa do apoio do PS ou do Chega para garantir vigência do diploma.

As alterações naquela que tem sido apelidada de lei dos solos, aprovadas pelo Governo no final do ano passado, passaram no primeiro teste parlamentar. Os partidos da esquerda apresentaram projectos de resolução pela cessação da vigência do decreto-lei em causa, que acabaram todos chumbados, com a abstenção do PS e os votos contra da direita. Agora, o diploma segue para o segundo teste: a especialidade parlamentar, onde serão discutidas propostas de alteração apresentadas pelo PS, que o Governo já se comprometeu a aceitar, e pelo Chega (que, para já, ainda não mereceram acolhimento). Sem maioria parlamentar, o Governo precisará do apoio de um destes partidos para garantir a vigência da lei.