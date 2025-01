Estado e ANA ainda disputam 210 milhões de euros em tribunal

A disputa entre a ANA o Estado por causas dos efeitos da pandemia de covid-19 anda decorre no tribunal arbitral, com a empresa que gere os aeroportos a exigir uma compensação de 210 milhões de euros.

Isso mesmo foi confirmado no dia 17 de Janeiro, quando o Governo deu “luz verde” para a ANA, do grupo francês Vinci, apresentar a sua candidatura ao novo aeroporto de Lisboa (NAL). No comunicado então emitido, o executivo adiantou que o pedido de reequilíbrio económico-financeiro (REF) da concessão referente à pandemia está “actualmente em processo de arbitragem” e que se manifestou contra essa intenção da empresa.

No final de Novembro do ano passado, em resposta a uma pergunta do grupo parlamentar do PCP, o Ministério das Infra-Estruturas tinha afirmado que o processo de arbitragem “apenas foi iniciado em Março de 2024”. Isto depois de a empresa ter avançado com o pedido de compensação no segundo semestre de 2021.

Em 2020, primeiro ano da pandemia, as receitas da ANA foram de 262,4 milhões de euros, menos 69% face aos 847 milhões do ano anterior, e a empresa sofreu um prejuízo de 72,1 milhões (contra um lucro de 301,8 milhões em 2019). No ano seguinte, as receitas já recuperaram para 389,4 milhões, e a gestora aeroportuária voltou aos lucros, com 27,5 milhões.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), que já se pronunciou sobre esta matéria, afirmou que “não existem encargos recorrentes para o sector público estipulados no contrato, estando o risco de procura totalmente assumido pelo parceiro privado”.

Assim, e “caso se venha a concretizar, em alguma medida, o pedido de REF formulado, é de esperar uma variação na projecção de receita a partilhar com o concedente”, o Estado português. Ou seja, a ter de pagar algum valor, sejam os 210 milhões ou menos, o montante será descontado na verba a receber da ANA, conforme ficou estabelecido em 2012.

No caso do novo aeroporto de Lisboa, que a ANA diz que custará 8,5 mil milhões de euros, o pagamento à concessionária deverá ter como pilar principal um alargamento do prazo de concessão.

De acordo com o contrato de concessão estabelecido em 2012, no 11.º ano da sua assinatura, e da privatização, a ANA tem de partilhar parte das receitas com o Estado, começando em 1% da receita bruta até acabar em 10% (entre 41º e o 50º ano). Segundo dados da concessionária, já foram pagos perto de 19 milhões de euros (8,4 milhões em 2023 e 10,3 milhões em 2024, referentes aos exercícios anteriores).

Os valores totais previstos para o Estado já sofreram alterações, por estarem ligados a previsões de crescimento de tráfego, mas têm estado acima dos dois mil milhões de euros. No cálculo mais recente, feito pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Projectos (UTAP) e com base no Orçamento do Estado para este ano, o montante total previsto a entregar pela ANA é de 3133 milhões de euros (com a última fatia ser paga em 2063).