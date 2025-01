Jogos com História: O dia em que Denis Law marcou seis e não valeu

Denis Law é o menos conhecido da “Trindade do United”, onde figura ao lado de George Best e Bobby Charlton. O escocês, que morreu este mês, teve uma carreira brilhante, cheia de episódios gloriosos.

Junto ao estádio de Old Trafford, há uma estátua que homenageia a “Trindade do United”, composta por George Best, Bobby Charlton e Denis Law. Não há adepto do futebol, mesmo entre os mais novos, que não tenha ouvido falar dos dois primeiros, mas o terceiro… “Denis quem?”, perguntariam, talvez alertados pelas notícias da morte do escocês, aos 84 anos, no passado dia 17. Certo é que, em Manchester, ninguém o esquece: em 11 épocas ao serviço do United, marcou 237 golos. E este total não contabiliza os seis que fez numa partida de Taça, que afinal não valeu…