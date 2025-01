Sporting vence Nacional e reforça liderança

A gerir e sem sofrer. Assim foi a vitória do Sporting, por 2-0, sobre o Nacional da Madeira que fez crescer a vantagem sobre o Benfica no comando da Liga para seis pontos. Num jogo que de espectacular teve muito pouco, Francisco Trincão quebrou a monotonia com um golaço de fora da área e o jovem João Simões protagonizou o momento emocional da noite – chorou quando se estreou a marcar pelo clube da sua formação.

A cerca de meia-hora do pontapé de saída em Alvalade, estava fechada a derrota do Benfica em Rio Maior e abria-se a porta para uma aceleração “leonina” no comando, se fosse capaz de transformar os três pontos de vantagem em seis. Mas o Sporting levou tempo até pensar seriamente no assunto: por culpa própria, mas, igualmente, porque Nacional surgiu em Lisboa puramente para defender. Foram 45 minutos de puro tédio futebolístico, ou melhor, de uma equipa competente naquilo que queria fazer e outra sem encontrar o caminho da baliza.

Assim que o assistente levantou a placa de compensação, a marcar mais quatro minutos na primeira parte, o jogo foi várias mudanças acima. Antes de se chegar aos 46’, Francisco Trincão recebeu uma bola mais ou menos a meio do seu meio-campo ofensivo e, antecipando mais uma jogada a bater na muralha madeirense, resolveu tomar o assunto nas próprias mãos, ou melhor, no seu pé esquerdo. Recebeu, bateu e a bola só parou no fundo da baliza de Lucas França.

Positivo/Negativo Positivo Trincão Depois de 45 minutos de absoluto tédio, o avançado “leonino” teve um momento de inspiração, com um grande remate de fora da área que foi direitinho para a baliza do Nacional, naquele que foi o seu oitavo golo da época.

Positivo João Simões Este é um destaque simbólico, porque é sempre bonito ver um jovem da formação estrear-se a marcar pela equipa principal e é emocionante ver a forma como festejou, a chorar. Negativo Nacional Por mérito do adversário e por incapacidade própria, o Nacional simplesmente não atacou em Alvalade. Fez o primeiro remate (de dois) aos 86 minutos e isso diz praticamente tudo.

Era uma vantagem que se ajustava mais ao que as equipas queriam do jogo do que ao que tinham feito até então. O Sporting queria ganhar e tinha tido mais bola e mais remates, mas não tinha sido demasiado perigoso – faltava-lhe algum poder de fogo, apesar da introdução em simultâneo no “onze” de Morita e Bragança, e do regresso de Gyökeres à titularidade. E a equipa de Tiago Margarido estava mais do que confortável em defender com 11 e atacar com zero – e estava a cumprir esse propósito na perfeição.

No segundo dos dois minutos de compensação, o Sporting esteve bem perto do 2-0, numa perda de bola da defesa do Nacional. Gyökeres finalmente teve espaço para correr e rematar, mas Lucas França defendeu. E assim terminou a primeira parte.

Para a segunda, Margarido reforçou o seu ataque, com as entradas de Paulinho e Joel, e, se é verdade que o Nacional passou mais vezes para o meio-campo contrário, o perigo continuou longe da baliza de Rui Silva. E foi o Sporting que voltou a estar perto do golo aos 63’, num remate de Fresneda após cruzamento de Maxi, que o guardião brasileiro da formação madeirense deteve com alguma dificuldade.

A última meia-hora do jogo foi tão desinteressante como os primeiros 45 minutos. O Sporting em modo gestão, sempre à espreita de mais alguma oportunidade, a controlar, sem se desequilibrar, para não perder a vantagem mínima. Do Nacional, o que dizer? Fez o seu primeiro remate aos 86’, que não teve companhia.

Até que, já em cima dos 90’, João Simões acabou com o nervoso miudinho dos adeptos, com um remate certeiro já no coração da área após um cruzamento de Catamo. O jovem médio até chorou após marcar o primeiro golo na equipa principal do Sporting.