Benfica cai com estrondo frente ao Casa Pia na Liga

O Benfica não resistiu ao charme do Casa Pia (3-1) e caiu com estrondo, saindo derrotado na deslocação a Rio Maior, em jogo da 19.ª jornada. Os "encarnados" desperdiçaram, assim, a oportunidade de pressionar o rival de Alvalade e regressar aos triunfos depois da derrota com o Barcelona, para a Champions, arriscando ainda voltar ao terceiro lugar.

Apesar do arranque promissor, altura em que o triunfo parecia desenhar-se com alguma naturalidade, tendo Di María - de regresso ao "onze" inicial - marcado de penálti aos 14 minutos, a tarde revelar-se-ia bem mais complicada e penalizadora para o grande objectivo enquanto candidato ao título.

Sem derrotas em casa desde a terceira jornada, o Casa Pia tinha uma palavra a dizer. Sem se deixarem abater pelo golo inaugural, os anfitriões igualaram aos 32 minutos, aproveitando um passe desastrado de António Silva, com Cassiano a marcar pela sétima vez na época (sexta no campeonato), forçando os "encarnados" a recomeçarem da estaca zero.

A reacção dos locais e uma sucessão de erros do Benfica, especialmente no momento de transição defensiva, poderiam ter redundado quase de imediato em novo golo do Casa Pia, motivado pela visão do quinto lugar e da série de sete jogos sem derrotas no campeonato.

O golo esteve, de resto, iminente, com António Nobre a assinalar grande penalidade por falta de Otamendi a Nuno Moreira, em cima do intervalo. Decisão revista após consulta do VAR, que parou o "filme" e determinou que o momento do contacto entre o argentino e o avançado formado no Sporting aconteceu a centímetros da linha da grande área.

Nuno Moreira tinha falhado o chapéu que poderia ter dado vantagem aos "gansos", tendo sido derrubado na sequência do movimento, já com a bola a viajar sobre a barra, mas não falhou aos 60 minutos, colocando mesmo o Casa Pia na frente, na sequência de uma investida inicial pelo espaço entre Otamendi e Carreras - após o cruzamento, Trubin escorregou e já não foi capaz de reagir.

A formação de João Pereira, que surgiu em campo fiel à estratégia usada com os três "grandes" na primeira volta, conseguiu desmultiplicar os dois blocos de cinco defesas e quatro médios, para provar que podia ser uma ameaça constante e real.

Depois de ter antecipado a disposição táctica do adversário, gerindo, simultaneamente, algum desgaste resultante do confronto com o Barcelona e preparando a deslocação a Turim, para defrontar a Juventus, Bruno Lage não conseguiu o golpe de asa indispensável para se impor de uma forma categórica, apesar dos inúmeros lances de ataque que deram a sensação de que poderia marcar a qualquer altura.

Com Arthur Cabral no lugar de Pavlidis, Bah no de Tomás Araújo, Leandro Barreiro a render Aursnes e Aktürkoglu no papel de Schjelderup, o Benfica acabou por não dar sequência ao domínio inicial. Altura em que Barreiro e Kokçu beneficiaram do retraimento do Casa Pia e do radar de Florentino para encostar a formação da casa às cordas, preparando um golpe certeiro que Arthur esteve na iminência de desferir em duas ocasiões.

Nessa fase, o Benfica tinha as rédeas do jogo e, num deslize de Tchamba, o central camaronês derrubou Leandro Barreiro na área de rigor, permitindo que Di María convertesse o penálti em vantagem. Estava, em tese, aberta a via para um triunfo das "águias". Mas a reacção do Casa Pia e os erros do Benfica voltaram a baralhar os dados. E a partir do momento em que os anfitriões se colocaram na frente mostraram sempre capacidade para, com um bloco baixo, ferirem o adversário em transições.

Depois de um par de ameaças, o 3-1 chegou mesmo no último lance da partida, já no tempo de compensação, com Livolant a finalizar uma transição, fazendo o terceiro golo do Casa Pia no terceiro remate enquadrado com a baliza. E consumando aquela que foi a terceira derrota do Benfica nos últimos quatro jogos no campeonato.