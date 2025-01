Jim Jarmusch actua em Portugal em dupla com Jozef Van Wissem

O concerto do realizador que também é músico e do tocador de alaúde neerlandês está marcado para 13 de Julho. Será a estreia de Jarmusch em palcos portugueses.

Há certamente muito a uni-los. Não nasceram em Nova Iorque, mas fizeram dela sua casa. Une-os o trabalho em música e cinema, bem como o interesse em música das margens, experimental, especialmente aquela tingida de tons negros, seja a no wave e o pós punk, seja a música industrial e o noise. Há tanto a uni-los que Jim Jarmusch, realizador que é também músico, e Jozef Van Wissem, tocador de alaúde, que muito tem trabalhado para cinema, formam verdadeiramente uma dupla, tendo assinado, em conjunto, uma discografia que conta já com quatro álbuns. Vamos vê-los na Casa da Música, no Porto, dia 13 de Julho. Van Wissem ainda o ano passado fez uma digressão de seis datas em Portugal, mas para Jarmusch será a estreia em palcos portugueses.

A colaboração entre o realizador que melhor encarna o espírito independente do cinema americano e o músico que, após estudar alaúde nos anos 1990, em Nova Iorque, com um mestre americano do instrumento, Patrick O’Brien, resgatou o instrumento para a modernidade, deu origem aos álbuns The Mistery of Heaven (2012), Concerning the Entrance Into Eternity (2014), An Attempt to Draw Aside the Veil (2019) e American Landscapes (2023). Este último reúne as guitarras eléctricas e acústicas de Jarmusch ao alaúde e à electrónica de Van Wissem em três longas peças de cadência hipnótica, música como meditação assombrada, que o duo criou como reflexão em som sobre o momento presente dos Estados Unidos.

Van Wissem, cuja discografia ascende às dezenas de álbuns, entre edições em nome próprio e colaborações, vivia em Nova Iorque desde os anos 1990, mas regressou aos Países Baixos devido às políticas restritivas relativas à imigração desencadeadas no primeiro mandato de Donald Trump. A sua colaboração com Jarmusch ganhou notoriedade em 2013, quando o músico assinou a banda sonora de Só os Amantes Sobrevivem (Only Lovers Left Alive), com Tilda Swinton e Tom Hiddleston, pela qual foi distinguido no Festival de Cannes.

Os bilhetes para o concerto na Sala Suggia da Casa Música, com início marcado para as 21h30, estão já a venda, com preços entre os 30€ e os 60€.