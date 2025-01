Abandonado processo de abuso sexual e violência doméstica contra Marilyn Manson

O processo contra Marylin Manson, acusado de violência doméstica e abuso sexual por quatro mulheres, foi abandonado, anunciaram esta sexta-feira os procuradores californianos responsáveis pelo caso. Após quatro anos de investigação, foi determinado que “o prazo de prescrição das acusações de violência doméstica se esgotou” e que não foi possível “provar a agressão sexual para além de uma dúvida razoável”, afirmou em comunicado o procurador Nathan Hochman.

Marilyn Manson, o músico americano nascido Brian Warner, negou repetidamente as acusações de que foi alvo. O seu advogado, Howard King, declarou-se “muito agradado” com a decisão num comunicado enviado à imprensa em que acentua que o seu cliente sempre manifestou a sua inocência.

Apesar do desfecho do caso, Nathan Hochman elogia a “coragem” e “resiliência” das queixosas. “Ainda que não estejamos em posição de julgar este caso, reconhecemos que a forte defesa das mulheres envolvidas ajudou a aumentar a consciencialização sobre as dificuldades enfrentadas pelos sobreviventes de abuso doméstico e agressão sexual”, afirmou, citado pelo Le Monde.

O processo criminal, que as autoridades começaram a investigar em 2021, foi movido pela modelo Ashley Morgan Smithline, pela actriz Esmé Bianco, reconhecida pelo seu papel em A Guerra dos Tronos, pela antiga assistente pessoal de Brian Warner, Ashley Walter, e por uma quarta mulher que decidiu manter o anonimato. Um ano antes, a ex-noiva de Warner, a actriz inglesa Evan Rachel Wood, acusara-o de abusos sexuais e violência física e psicológica durante o período em que formaram um casal, entre 2006 e 2010. Seguiram-se os testemunhos contra Warner, do mesmo teor, por parte de cerca de uma dúzia de mulheres.

Apesar de não ter apresentado oficialmente queixa nos tribunais, Evan Rachel Wood foi alvo de um processo judicial interposto por Brian Warner em 2022, na sequência do documentário Phoenix Rising, em que ela relatava os abusos sofridos ao longo dos anos. Na queixa, Warner acusou-a de difamação, de ter recrutado e coordenado várias mulheres para testemunharem contra si e de, com isso, ter afectado negativamente a sua carreira – na sequência das acusações, Warner foi afastado da sua editora e perdeu o seu agente de concertos e o seu manager. Em Novembro do ano passado, o cantor de The beautiful people desistiu do processo contra a actriz, comprometendo-se ainda a pagar os honorários dos advogados desta, no valor de 311 mil euros.

Esmé Bianco, “profundamente desapontada” com a decisão do tribunal de abandonar o caso contra Brian Warner, dirigiu-se directamente ao cantor. Cita-a a revista Rolling Stone: “Ao arrastares-me para o inferno, descobri a força imparável do meu próprio poder. Aprendi o quão forte, corajosa e ousada sou realmente. Emergi como uma Fénix das cinzas que deixaste na minha vida. Tu também sabes a verdade, que possas esforçar-te para encontrar paz com ela”.

Evan Rachel Wood, por sua vez, diz-se “infinitamente orgulhosa de todas as sobreviventes” e defende que, apesar de o cantor ter escapado ao julgamento, não foi tudo em vão. “Sempre soubemos que o estatuto de limitações seria uma barreira, e foi por isso que criámos a Lei Phoenix — para que outras vítimas não tivessem de experimentar este resultado”, afirmou à Rolling Stone, referindo-se a uma alteração legislativa na lei da Califórnia que aumentou o prazo temporal para apresentar queixa por violência doméstica de três para cinco anos. “Espero que este caso dê relevo à importância de defender melhores leis”, afirmou.