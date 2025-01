Onde é que os dinossauros nasceram? Os cientistas poderão ter uma resposta

Local sugerido pelos investigadores abrange as actuais regiões do deserto do Sara e da floresta amazónica, agora separadas por milhares de quilómetros e um oceano.

Os dinossauros dominaram durante muito tempo os ecossistemas terrestres do nosso planeta, com uma multiplicidade de formas, incluindo gigantes herbívoros como o argentinossauro, brutos carnívoros como o tiranossauro e animais esquisitos como o terizinossauro, com as suas garras semelhantes às do Freddy Krueger. Mas a origem dos dinossauros – precisamente quando e onde apareceram pela primeira vez – continua a ser um pouco enigmática.