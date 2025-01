Elefantes não podem processar um zoo para saírem dele, diz tribunal do Colorado

O mais alto tribunal do Colorado, nos Estados Unidos (EUA), decidiu esta semana que cinco elefantes idosos não têm legitimidade legal para processar um jardim zoológico local e, dessa forma, poderem sair desse estabelecimento. Essa falta de legitimidade deve-se ao facto de os cinco animais não serem humanos.

Um grupo de defesa dos direitos dos animais tentou obter a libertação dos elefantes africanos Missy, Kimba, Lucky, Loulou e Jambo do Jardim Zoológico de Cheyenne Mountain e a transferência dos animais para um santuário de elefantes, através de um pedido de habeas corpus. Esta medida judicial permite aos indivíduos detidos contestarem em tribunal a sua detenção ou encarceramento.

O Supremo Tribunal do Colorado decidiu por 6-0 a favor de uma decisão anterior do tribunal distrital, afirmando que, de um ponto de vista jurídico, a questão “resume-se a saber se um elefante é uma pessoa”.

“É de notar que a questão jurídica restrita perante este tribunal não se prende com a nossa consideração por estes animais majestosos, em geral, ou por estes cinco elefantes especificamente”, escreveu a juíza do Supremo Tribunal do Estado, Maria Berkenkotter, na decisão. Mas, acrescentou, “porque um elefante não é uma pessoa, os elefantes aqui não têm legitimidade para apresentar um pedido de habeas corpus” ao abrigo da lei do Colorado.

Foto Um tratador dá banho a um elefante num dia quente de Verão, no jardim zoológico de Berlim, na Alemanha Fabrizio Bensch/Reuters

O Nonhuman Rights Project, uma organização de defesa dos animais sediada nos EUA, apresentou depoimentos de sete biólogos de animais em apoio ao caso. Explicaram que os elefantes partilham numerosas capacidades cognitivas com os seres humanos – incluindo a autoconsciência, a empatia e a capacidade de aprender e comunicar. Na natureza, por exemplo, os elefantes percorrem muitos quilómetros por dia em grupos sociais complexos, afirmaram os peritos.

Christopher Berry, director executivo do Nonhuman Rights Project, descreveu a decisão do Supremo Tribunal como “alarmante”, afirmando que diminui o poder do tribunal para “proteger o direito à liberdade quando este é violado”.

“Independentemente do resultado de hoje, o apoio para haver um reconhecimento dos direitos legais para os animais continua a crescer”, disse Christopher Berry, num e-mail na terça-feira, dia em que foi apresentada a decisão. O responsável disse que o grupo está a explorar formas de actuar em relação ao caso do Zoo de Cheyenne Mountain.

Já responsáveis do Cheyenne Mountain Zoo descreveram o processo como “frívolo”, referindo que o grupo de defesa dos direitos humanos tentou e perdeu processos semelhantes contra “vários outros jardins zoológicos de renome”, de acordo com um comunicado.

“Embora estejamos satisfeitos com este resultado, estamos desiludidos por ter chegado a este ponto”, lê-se no comunicado do jardim zoológico. “Durante os últimos 19 meses, estivemos sujeitos a ataques deturpados e perdemos tempo e dinheiro valiosos a responder-lhes nos tribunais e no tribunal da opinião pública.”

Foto Um tigre no Jardim Zoológico de Lisboa Andreia Gomes Carvalho

Casos anteriores

Um tribunal de Nova Iorque chegou a uma decisão semelhante sobre um elefante asiático do Jardim Zoológico do Bronx, chamado Happy, em 2022, num outro caso apresentado pelo grupo de defesa dos direitos dos animais.

Dois juízes de Nova Iorque expressaram uma opinião divergente em apoio ao “direito à liberdade” de Happy, disse Berry. “Como vimos noutros movimentos, é de esperar que haja perdas iniciais”, disse Berry. “Embora os tribunais sejam frequentemente influenciados por decisões de outros estados, cada estado tem o seu próprio corpo legislativo independente.”

O grupo tem dois outros casos pendentes de recurso, ambos relativos a animais em jardins zoológicos: um no Michigan, em nome de chimpanzés, e outro no Havai, em nome de dois elefantes. Os defensores da vida selvagem há muito que argumentam que manter os animais em cativeiro pode causar sofrimento, mesmo em instalações cujo objectivo é ensinar aos visitantes a ecologia e os cuidados diários.

Recentemente, uma mulher foi morta por um elefante num local na Tailândia anunciado como um santuário ético, o que chama a atenção para as questões morais e os potenciais perigos que rodeiam as excursões que envolvem os animais.

No ano passado, na Austrália, um santuário de coalas deixou de oferecer momentos de abraços aos animais peludos, devido a preocupações crescentes sobre os riscos que os encontros com turistas tiram selfies representam para o bem-estar dos animais.

“Uma grande parte do nosso desafio é simplesmente superar a inércia do status quo – e isso requer tempo e educação”, disse Berry. “À medida que superarmos essa inércia, mais e mais juízes encontrarão a motivação e a coragem para decidir a nosso favor.”