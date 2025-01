PJ investiga alegada violação a mulher francesa após viagem em TVDE

Mulher de 29 anos terá entrado num veículo no Cais do Sodré para voltar para casa. Terá perdido os sentidos durante o trajecto e acordou horas depois numa casa desconhecida de onde conseguiu fugir.

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta sexta-feira que está a investigar uma queixa apresentada à PSP por uma cidadã francesa por alegada violação depois de ter sido transportada desde o Cais do Sodré, em Lisboa, numa viatura TVDE. Fonte da PJ disse à Lusa que recebeu a queixa apresentada à PSP e que lhe foi posteriormente remetida, por ter a jurisdição neste tipo de investigação.

A notícia da alegada violação da cidadã francesa foi avançada pela SIC e pelo Correio da Manhã, que afirmam que a mulher apresentou queixa à PSP contra um motorista de TVDE por violação, no passado sábado, em Lisboa. Segundo a SIC, a mulher, de 29 anos, relatou à polícia que na madrugada de sábado, por volta das 2h, terá entrado num veículo TVDE na Rua de São Paulo, no Cais do Sodré, para voltar para casa.

Terá perdido os sentidos durante o trajecto e acordou horas depois numa casa desconhecida de onde conseguiu fugir. Foi assistida no Hospital de São José, realizando exames e preservados eventuais indícios de prova. A investigação está agora nas mãos da Polícia Judiciária que para já não avança qualquer suspeito nem informações sobre o caso.

Esta é a segunda queixa apresentada em menos de uma semana por alegadas violações após viagens em viaturas TVDE a partir de lugares de divertimento nocturno. A primeira queixa foi feita por uma estudante de Erasmus a viver em Portugal, na zona do Martim Moniz, em Lisboa, que afirma ter sido abusada por dois ou três homens depois de ter deixado uma viatura TVDE e quando se deslocava para casa, pelas 4h da madrugada, nas Escadinhas da Saúde.