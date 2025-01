Parlamento aprova na generalidade instalação de inibidores de sinal nas prisões

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira na generalidade dois projectos de resolução que recomendam ao Governo a instalação de inibidores de sinal nas prisões, apesar de a ministra da Justiça ainda esta semana ter reafirmado que a medida vai avançar.

Os documentos aprovados foram apresentados pelo PSD e pelo CDS e baixam agora à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para que seja analisada a instalação de tecnologia que bloqueia o sinal das comunicações dentro das prisões. Em 2023, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna, foram apreendidos 1792 telemóveis nas prisões, um aumento de 248 face ao ano anterior.

Do lado do projecto de resolução do PSD, o documento apresentado pretende que o Governo "inicie o processo para a colocação de inibidores de sinal nos estabelecimentos prisionais", sendo que o Ministério da Justiça já anunciou que o concurso para colocar inibidores de sinal deverá ser lançado até ao final do ano. O documento foi aprovado com a abstenção do PS, PAN, Livre e Bloco de Esquerda.

O CDS quer "a instalação de inibidores de sinal nos estabelecimentos prisionais" e o projecto de resolução foi também aprovado com a abstenção do PS, PAN, Livre e Bloco de Esquerda.

O Chega também apresentou um projecto de resolução, que queria que o Governo tomasse "as medidas necessárias para assegurar a disponibilização de inibidores de sinal nos estabelecimentos prisionais", mas o documento foi rejeitado com os votos contra do PSD e abstenção do PAN, PS, Livre, Bloco de Esquerda e PCP.

Ainda no âmbito dos estabelecimentos prisionais, também o Bloco de Esquerda avançou com um projecto de resolução que recomendava a conclusão "do programa de alargamento da instalação de telefones fixos nos espaços de alojamento dos estabelecimentos prisionais", mas o documento foi rejeitado com a abstenção da Iniciativa Liberal e com os votos contra do Chega, do deputado não-inscrito Miguel Arruda, do CDS e do PSD.

O Livre viu também o seu projecto de resolução rejeitado, com os votos contra do Chega, do deputado não-inscrito Miguel Arruda, do CDS e do PSD. A proposta do Livre passava por recomendar ao Governo "que dê prioridade à melhoria das condições dos estabelecimentos prisionais".