Ministra reitera que não tinha como saber mais sobre acumulação de funções de Gandra d’Almeida

A ministra da Saúde reiterou nesta sexta-feira que a tutela não tinha como saber mais sobre a acumulação de funções do anterior director executivo do SNS e escusou-se a comentar se esta é, ou não, uma situação pouco escrutinada.

"Era muito claro no currículo do doutor Gandra d'Almeida que ele, durante aquele período em que esteve como director regional do INEM, acumulou funções. O que eu e o Governo conhecemos e conhecíamos era o que estava no currículo. Não havia forma de ter conhecimento de qualquer outra coisa", disse Ana Paula Martins.

Em Gondomar, no distrito do Porto, onde inaugurou esta manhã uma Unidade de Ambulatório de Saúde Mental, a ministra da Saúde reiterou que o que a tutela conhecia era o que estava no currículo do anterior director executivo do SNS e nunca respondeu a questões sobre as remunerações relacionadas com essa acumulação de funções.

"É patente no currículo do doutor Gandra d'Almeida que praticava medicina durante o período em que esteve em funções como director do INEM-Norte. Foi isso que eu vi e é isso que o relatório da Cresap [Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública] diz. As acumulações não são ilegais desde que autorizadas", referiu.

Questionada se as nomeações devem ser mais escrutinadas, Ana Paula Martins não respondeu e pediu que se aguarde "com serenidade" pelo trabalho da Inspecção-Geral de Actividades em Saúde.

Na terça-feira, também o primeiro-ministro disse que nem ele nem a ministra da Saúde sabiam ou tinham como saber de eventuais incompatibilidades do director demissionário do SNS "na vigência do Governo anterior".

De acordo com relatos da intervenção de Luís Montenegro no Conselho Nacional do PSD, que decorreu à porta fechada, o líder social-democrata referiu-se à polémica que levou à demissão de Gandra d'Almeida, depois de a SIC ter noticiado que acumulou, durante mais de dois anos, as funções de director do INEM do Norte, com sede no Porto, com as de médico tarefeiro nas urgências de Faro e Portimão e que terá recebido por esses turnos mais de 200 mil euros.

Já segundo documentos da Cresap, enquanto ainda era director da delegação Norte do INEM, Gandra d'Almeida apenas revelou ter exercido funções de médico de cirurgia geral no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, de 2015 a 2022, mas não referiu os serviços prestados em Faro e Portimão enquanto dirigia o INEM do Norte.

Entretanto, o antigo presidente da Entidade Reguladora da Saúde e ex-deputado do PSD Álvaro Almeida foi anunciado na terça-feira pelo Governo para liderar a Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) na sequência da demissão de António Gandra d'Almeida.

DE-SNS não vai acabar

A ministra da Saúde garantiu que não está previsto acabar com a DE-SNS, estrutura que "precisa de tempo" e está a ser transformada. "Neste momento não está em cima da mesa acabar a direcção executiva. A transformação [da direcção executiva] era uma transformação esperada, anunciada e previsível", disse.

Ana Paula Martins reiterou que acredita no papel da DE-SNS, mas "não com as atribuições, a dimensão e a organização que foi feita pelo Governo anterior".

"Sempre o verbalizamos, até enquanto oposição na altura. Mas isso não nos impede de assumir que precisamos de dar tempo à direcção executiva. O novo formato é mais adequado ao que nós preconizamos no modelo de governação do SNS", referiu.

Esta semana, em entrevista ao PÚBLICO e à Renascença, o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, admite que a DE-SNS pode ou não continuar a existir, dependendo da sua eficácia, que, para já, avalia negativamente. "Não está a correr bem", declarou.

Confrontada com esta opinião, Ana Paula Martins considerou que Castro Almeida não terá sugerido o fim da DE-SNS, e defendeu a estrutura como "a trave mestra para a coordenação da rede do SNS do ponto de vista operacional".

Cuidados continuados

Em resposta a perguntas sobre a auditoria do Tribunal de Contas (TdC) que recomendou às ministras da Saúde e da Segurança Social que revejam o modelo de funcionamento e financiamento da rede de cuidados continuados, alertando que há um atraso de quase dez anos nas metas definidas, Ana Paula Martins disse: "Temos de aperfeiçoar o modelo." "As instituições vitais [da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados] têm de ser acauteladas", afirmou, reconhecendo que "o modelo de financiamento tem fragilidade nos valores e nos prazos de pagamento".

"O Governo reconhece que há uma necessidade enorme de desenvolvimento da rede de cuidados continuados integrados. Basta pensarmos que temos muitas pessoas nos nossos hospitais que deviam estar na rede de cuidados de curta, média ou longa duração. Temos mesmo de nos empenhar enquanto Governo para termos mais respostas", acrescentou.