Caso Ihor: ex-director de Fronteiras condenado a dois anos e meio de prisão suspensa

O ex-director de Fronteiras de Lisboa, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), António Sérgio Henriques, foi condenado nesta sexta-feira a uma pena suspensa de dois anos e meio de prisão pelos crimes de denegação de justiça e prevaricação. A juíza do tribunal de Lisboa, Hortense Marques, justificou que o arguido omitiu do relatório de ocorrência as circunstâncias da morte de Ihor Homenyuk, que levaram à condenação de três inspectores noutro julgamento, com o objectivo de os ocultar da direcção nacional e do Ministério Público. "Escreveu factos que não retratam a realidade, apesar de saber que Ihor Homenyuk esteve oito horas algemado, em decúbito ventral", e não transmitiu essa informação, com o objectivo de "impedir" a abertura de processos disciplinares e de inquérito criminal, afirmou.

