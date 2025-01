Análise do risco de vítimas de violência doméstica passa a incluir crianças e idosos

Quando uma vítima de violência doméstica se dirige a uma esquadra, o agente que regista a queixa preenche uma ficha de avaliação de risco com 20 perguntas. Em 2014, quando entrou em vigor, a ficha foi qualificada de "instrumento pioneiro". Mas agora haverá uma nova ficha, que foi revista por uma equipa de investigação académica da Escola Egas Moniz de Saúde e Ciência (seleccionada em concurso realizado em 2023). Vai ser utilizada pela PSP e GNR, como acontecia até aqui, mas será alargada a magistrados do Ministério Público e a técnicos das instituições de apoio à vítima.

A outra novidade é que passa a incluir, nas perguntas, os factores de risco que permitam prevenir o mesmo crime contra crianças e idosos, num esforço de adaptar as ferramentas ao dispor dos profissionais às características da violência doméstica que estavam ocultas e foram sendo reveladas.

“Foi preciso actualizar a ferramenta porque a violência doméstica evoluiu nos últimos dez anos. Era uma realidade em 2014. É outra agora”, diz ao PÚBLICO a psicóloga e professora Íris Almeida, que coordena o projecto.

“Temos a violência filio parental [de filhos contra os pais], contra os idosos [nesse mesmo quadro mas não só] e contra as crianças. Por isso, foi preciso acrescentar mais factores de risco preditivos de violência, que não acontece apenas no contexto da intimidade", conclui.

Na grande maioria das vezes, de acordo com as estatísticas, as vítimas são mulheres. Na ficha, é-lhe perguntado, por exemplo, se o companheiro tem problemas relacionados com o consumo de álcool ou de drogas, se já tentou ou ameaçou matar a vítima ou se foi alvo de queixa criminal anterior. Além destas, há mais 17 perguntas, relacionadas com o contexto do casal, se está junto ou separado, se tem filhos, se a violência foi aumentando nos tempos recentes.

O risco é tanto maior quanto maior o número de respostas afirmativas. As medidas de protecção da vítima e as restrições de contactos ou medidas de coacção aplicadas ao agressor são consideradas, num primeiro momento, a partir desta avaliação.

A nova ficha revista é confidencial, mas Íris Almeida revela que será constituída por uma lista maior de perguntas e mais abrangente. "É preciso prever todo um conjunto de riscos comuns e transversais aos vários tipos de violência doméstica", explica.

Neste momento decorre a primeira fase de formações às forças de segurança, Ministério Público e entidades da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, indicou o gabinete da ministra Margarida Balseiro Lopes, que partilha a tutela desta área.

Em Fevereiro, haverá “a replicação interna das formações por forma a chegar a todos os operacionais”, acrescenta fonte oficial do gabinete de imprensa, acrescentando não estar “ainda em condições de precisar a data exacta da entrada em vigor da nova ficha”. Até ao momento, 1066 pessoas receberam formação.