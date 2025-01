Como manter o cérebro afiado

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Em setembro, a tia do meu marido morreu depois de passar mais de uma década com Alzheimer. Na semana passada, foi a mãe de uma amiga de adolescência. Todos os anos, com o aumento da longevidade no mundo, mais e mais pessoas desenvolvem alguma deficiência cognitiva. Em 2019, a estimativa era que 57 milhões de pessoas tivessem algum problema do tipo, como o Alzheimer. Até 2050, a previsão é que sejam por volta de 153 milhões de pacientes.

Não sabemos bem como se sentem esses idosos. Para os parentes e amigos, conviver com alguém nessas condições pode ser muito triste. Quando tinha uns 12 anos, eu e meu pai fomos visitar minha avó paterna que morava no interior de São Paulo e ela não nos reconheceu de imediato. Não sei se sofria de algum tipo de demência ou se foi apenas o longo tempo que passamos sem nos ver. De qualquer maneira, esse fato ficou bem marcado na minha memória. É muito difícil descobrir que uma pessoa próxima, a quem você ama, não sabe mais quem você é.

A boa notícia é que podemos agir para tentar evitar ou adiar o problema. Em julho do ano passado, uma revisão sistemática de estudos publicada pela revista científica The Lancet listou 14 fatores de risco que, se evitados, podem diminuir em quase metade ou atrasar por anos o surgimento dos casos de demência relacionados ao envelhecimento.

O estudo afirma que pessoas com estilo de vida mais saudável, que se exercitam regularmente, não fumam, não exageram nas bebidas alcoólicas e incluem atividades que auxiliam as funções cognitivas, como ler e aprender, têm um risco menor de desenvolver demências, além de atrasar seu aparecimento, o que obviamente traz melhorias à qualidade de vida.

Como regra geral, precisamos entender que muitos fatores estão interligados, por isso, mesmo as porcentagens pequenas de risco são importantes. Tudo o que prejudica o funcionamento dos vasos sanguíneos pode causar danos às funções cerebrais. Aliados a isso, a diabetes, o aumento de peso e o sedentarismo também são fatores importantes. Problemas visuais e auditivos, que atrapalham a cognição e as relações sociais, têm o poder de acelerar o desenvolvimento de demências. Por fim, tratar a depressão, que muitas vezes também impede os relacionamentos com outras pessoas, ajuda na proteção contra problemas mentais no futuro.

Entre os 14 fatores de risco estão:

> Falta de aprendizado: Uma educação de qualidade logo no início da vida ajuda a reduzir o risco de demência em idosos em 5%. Como não temos controle sobre esse fator, a indicação é que nunca deixemos de ler, de aprender e de ter interesse sobre o mundo e sobre aquilo que nos rodeia para ajudar o cérebro a se manter ativo e a fazer novas conexões.

> Colesterol alto: O colesterol atrapalha a irrigação sanguínea do cérebro e aumenta a ameaça de a pessoa ter um acidente vascular cerebral, o que pode acelerar o processo de demência. Tratá-lo o mais cedo possível pode diminuir em 7% a probabilidade de desenvolver uma demência.

> Hipertensão: Existem evidências de que a pressão alta aumenta em 2% os riscos do desenvolvimento de todos os tipos de deficiências cognitivas.

> Aumento de peso: A obesidade pode estar correlacionada à falta de exercício, à diabetes e à hipertensão. Mas, mesmo estudos com pessoas que controlaram esses fatores, mostraram um aumento de 1% no risco de desenvolvimento de demência em pessoas obesas, possivelmente por causa das maiores concentrações de cortisol e de inflamações no corpo.

> Diabetes: Os estudos mostraram que quanto mais cedo a pessoa tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, maior o risco de sofrer com problemas cognitivos na terceira idade. Não tratar o problema aumenta o risco em 2%.

> Falta de atividade física: O aumento do fluxo sanguíneo ajuda a aumentar a plasticidade do cérebro e a diminuir a neuroinflamação. Manter uma rotina de exercícios físicos pode causar uma redução de 2% na possibilidade de sofrer de demência na terceira idade.

> Depressão: Ela causa mudanças no padrão de metabolismo cerebral que tem o poder de degenerar os neurônios. Evitar a doença é capaz de reduzir os riscos de demência em 3%.

> Cigarro: O cigarro prejudica a circulação sanguínea. Estudos mostraram que pessoas que fumam durante a juventude e a vida adulta têm um risco 2% maior de desenvolver problemas cognitivos.

> Poluição: A exposição a partículas suspensas no ar tem uma potencial contribuição no surgimento de problemas cognitivos. Diminuir o contato pode reduzir em 3% os riscos dessas doenças na terceira idade.

> Consumo de álcool: Um menor consumo de bebidas alcoólicas foi associado a uma diminuição de 1% no risco do desenvolvimento dessas doenças.

> Bater a cabeça: Os traumas podem causar neurodegeneração e aumentar o risco de demência. Evitá-los diminui os riscos em 3%.

> Saúde ocular: Quem enxerga melhor tem mais segurança para sair de casa e manter em dia seus contatos sociais. Uma boa visão reduz em 5% a possibilidade de ter problemas cognitivos e demências.

> Saúde auricular: Fuja de lugares muito barulhentos, consulte um médico e, se preciso, use aparelho auditivo para reduzir o risco em 7%. Quem não ouve bem, pode acabar evitando encontrar familiares e amigos e diminuindo as interações.

> Isolamento social: Relacionar-se com outras pessoas, com idades e interesses variados, ajuda a controlar o estresse, aumenta a massa cinzenta do cérebro e mantém o pensamento vivo. O isolamento aumenta o risco de devolver demências em 5%.

Para animar suas relações sociais e trazer felicidade, faça essa receita de musse de chocolate facílima, deliciosa e saudável e compartilhe com as pessoas que você ama:

Musse de chocolate

- 2 maçãs médias

- 1 tablete de chocolate amargo ou meio amargo (200 gr)

Descasque e pique as maçãs. Leve para cozinhar com um pouco de água por 15 minutos. Enquanto espera ficarem macias, pique o chocolate e coloque no liquidificador. Junte as maçãs quentes (se sobrar água jogue fora. O ideal é que não sobre) e bata bem. Transfira para forminhas ou para uma forma de torta. Deixe na geladeira até ficar durinha e depois é só se deliciar com os parentes e amigos.