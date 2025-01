Brasil e Portugal vão rever acordo para evitar bitributação de aposentados

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Brasil e Portugal vão rever o acordo assinado em 2000 que trata da tributação sobre pensões e aposentadorias nos dois países. O tema foi incluído na pauta da reunião de cúpula que será realizada em 19 de fevereiro, em Brasília. Segundo um diplomata envolvido nas negociações, tem havido uma série de ruídos sobre o tema, resultando em vários casos de bitributação dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Segurança Social lusa. Há mais de 7,5 mil aposentados e pensionistas brasileiros recebendo os benefícios em Portugal e milhares de portugueses sendo pagos no Brasil.

Na avaliação do diplomata, um passo importante em relação aos benefícios dos aposentados e pensionistas brasileiros foi dado em outubro de 2024 pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A mais alta Corte do Brasil decidiu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade da cobrança da alíquota única de 25% de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos de segurados do INSS que vivem no exterior. A Receita Federal vinha taxando todos, independentemente do valor recebido. Havia aposentados e pensionistas que, no Brasil, seriam isentos de imposto, mas, por morarem fora do país, estavam sendo garfados pelo Fisco. A Receita Federal, por sinal, terá de devolver o que cobrou em tributos dos segurados nos últimos cinco anos.

Com essa questão resolvida, Brasil e Portugal querem, agora, simplificar o acordo de tributação para evitar injustiças a aposentados e pensionistas, cujos rendimentos são considerados baixos, às vezes, insuficientes para bancar despesas básicas. “Há uma receptividade muito boa por parte do Governo português nesse sentido”, diz o diplomata. A revisão foi proposta pelo Brasil, que, como anfitrião da cimeira, tem a prerrogativa de colocar sobre a mesa de discussões os temas a serem tratados entre os dois países.

Soma para aposentadorias

Vale ressaltar que os acordos entre Portugal e Brasil envolvendo a seguridade social vão muito além da questão tributária. Há um tratado que permite aos trabalhadores que contribuíram para o INSS e para a Segurança Social somarem os períodos para completar o tempo exigido para a aposentadoria. Como exemplificou o presidente do instituto, Alessandro Stefanutto, em entrevista ao PÚBLICO Brasil, se uma pessoa contribuiu 20 anos para o INSS e, depois de se mudar para Portugal, pagou mais 20 anos para a Segurança Social, ela receberá um valor proporcional em cada país. Ou seja, não há risco de os trabalhadores serem prejudicados apenas porque mudaram de país no meio da vida laboral.

Apenas em 2024, o INSS pagou quase R$ 160 milhões a aposentados e pensionistas que vivem em Portugal, o equivalente a € 25 milhões. Muitos desses brasileiros optaram por morar no país europeu em busca de tranquilidade. Portugal é considerado o sétimo país mais seguro do mundo, segundo o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que estará no Brasil para participar da Cimeira Luso-Brasileira.

O Governo de Portugal tem facilitado as regras para a emigração de brasileiros para o país, ao mesmo tempo em que aperta as exigências para cidadãos de outras nacionalidades. Recentemente, a Assembleia da República aprovou uma proposta de mudanças na Lei de Estrangeiros (23/2007), que permitirão aos brasileiros entrar como turistas no país e, já em território luso, pedir autorização de residência. Somente os timorenses terão o mesmo benefício.