Pedro Nuno Santos muda de posição na imigração e aproxima-se de Montenegro?

O secretário-geral do PS admite que a gestão da imigração feita pelos socialistas não foi perfeita e opõe-se ao regresso do regime das manifestações de interesse. Em entrevista ao Expresso, Pedro Nuno Santos aponta falhas ao regime de manifestação de interesses criado pelo Governo de António Costa e lamenta a incapacidade demonstrada pelo Estado para acolher devidamente imigrantes.

