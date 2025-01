Partidos aquecem motores para as autárquicas, PS é o que está mais adiantado

Já se ouvem os motores dos partidos a aquecer em preparação para a corrida das autárquicas do próximo Outono. A prova deve realizar-se daqui a oito meses e o PS, que parte na pole position ao liderar o maior número de câmaras (148) e, por consequência, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (Anafre), é o partido que vai mais adiantado no anúncio de candidatos às capitais de distrito e a outros concelhos mais populosos do país. Para já, são conhecidos poucos cabeças de lista do PSD (deverão ser todos aprovados até Março). Os sociais-democratas arrancam para as autárquicas na presidência de 114 câmaras, mas com a ambição expressa de conquistar a liderança da ANMP e da Anafre ao PS. Entre os restantes partidos, também há poucos candidatos anunciados.

