Miguel Arruda vai meter baixa médica. Advogado critica ameaça do Chega

Uma primeira manhã como deputado não inscrito em que o tentaram escorraçar de perto do grupo parlamentar do Chega, em que procurou votar sempre de acordo com o sentido de voto do partido que representou até quinta-feira, e em que recebeu uma ameaça à sua integridade. Miguel Arruda não estará a conseguir lidar com uma pressão que não anteciparia quando enfrentou André Ventura, recusando as opções de suspender ou renunciar ao mandato, e comunicou que se manteria como deputado não inscrito. Decidiu que irá meter baixa médica por questões psicológicas, depois de uma consulta que fará nestes próximos dias em Ponta Delgada, confirmou ao PÚBLICO através do seu advogado.

"A minha família está um caco", confessou à SIC, admitindo que o escândalo em que é arguido por furto qualificado de malas no aeroporto de Lisboa o "rebentou psicologicamente". Além disso, Miguel Arruda também envolveu a mulher em responsabilidades na questão da alegada venda de roupa usada na plataforma digital Vinted, dizendo que uma conta que tem o seu nome e ano de nascimento - miguelarruda84 - é dela.

Ao PÚBLICO, o advogado José Manuel Castro considerou que o deputado açoriano está ser alvo de "um linchamento público e político", agora também pelo seu partido, classificando a "ameaça" de Pedro Pinto uma "perfeita deslealdade e manifestação de populismo barato", com uma "linguagem de faca e alguidar". O advogado, que tem representado também o extremista condenado Mário Machado, insiste que Arruda "é inocente e quer provar a sua inocência", por isso se mantém como deputado.

Recusando entrar em pormenores sobre o processo - cujo conteúdo, vinca, desconhece, mas ao qual conta ter acesso nas próximas semanas -, Castro desmente que Arruda tenha admitido, durante as buscas, que havia furtado algumas das malas. "Tudo o que ali estava era dele. À minha frente não assumiu nenhuma culpa." Questionado pelo PÚBLICO sobre se está também a orientar o deputado na estratégia de defesa pública, o advogado nega, salientando que, por si, Arruda "não dava qualquer entrevista". Na quinta-feira à noite, na TVI, disse que as imagens de videovigilância podem ser fruto de manipulação com inteligência artificial e deixou a ideia de que estava a ser alvo de uma "caça às bruxas" por "atacar interesses instalados".

Voltemos ao Parlamento: como deputado não inscrito, Arruda foi sentado, por indicação do presidente José Pedro Aguiar-Branco, precisamente no lugar que costuma ocupar, na última fila (como é habitual nestes casos), na fronteira do grupo parlamentar do Chega com o do PSD. Pedro Pinto, líder da bancada do Chega discordou, alegando que os deputados não se sentiam "confortáveis". "As coisas, como sabem, não foram pacíficas e eu não posso responder pelo meu grupo parlamentar e por aquilo que possa acontecer durante esta sessão plenária", deixou em tom de ameaça. Os deputados do Chega que se tinham sentado ao lado de Arruda receberam orientações para sair em protesto.

Uma espécie de apoio veio de onde menos se esperaria: Rui Tavares admitiu-se "chocado". Mas no final do plenário percebeu-se que era uma ironia. O coordenador do Livre haveria de dizer aos jornalistas que Arruda e o Chega estão a montar uma "farsa" para se mostrarem distantes e o partido tentar "enxotar o seu ex-deputado para outras bancadas". Tavares considera que a permanência de Arruda no Parlamento desprestigia os portugueses por "publicar conteúdos de índole fascista", mas também admite não haver outro lugar para o sentar.

Ao contrário da atitude dos últimos meses, Miguel Arruda não se manifestou. E enquanto o seu partido procurava fugir dele, o deputado fez uma espécie de stalking de voto. Na longa hora de votações anunciou em dois diplomas "voto igual ao Chega", tendo mesmo emendado o seu sentido de voto por três vezes sempre que o seu antigo partido o fez.