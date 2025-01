Leitão Amaro: PS “saiu do erro” na política de imigração e “reconheceu que o Governo está certo”

O ministro da Presidência considera que as declarações de Pedro Nuno Santos são um reconhecimento de que a política do actual Governo na imigração é a opção “certa”.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, considera que as afirmações de Pedro Nuno Santos ao semanário Expresso em relação à imigração são um sinal de que o PS "saiu do erro" em que consistia a sua posição na política de imigração e diz que o líder socialista “reconheceu que o Governo está certo”.

Em declarações aos jornalistas transmitidas pela SIC Notícias, Leitão Amaro afirma ainda que o líder do PS deu "uma cambalhota monumental" nesta matéria, e recorda que, no Parlamento, Pedro Nuno Santos tem criticado as alterações que têm sido feitas pelo actual executivo nesta área.

Na entrevista, Pedro Nuno Santos afirmou que o regime das manifestações de interesse, criada pelo Governo de António Costa, “tinha também efeitos negativos” uma vez que “tinha um efeito de chamada” que “acaba por desincentivar a procura por uma via regular ou legal”. O líder do PS defendeu ainda que “não devemos tratar da mesma forma alguém que entrou legal e alguém que entrou ilegal.”

Em reacção, António Leitão Amaro saudou, num tom de clara ironia, o que considera ser "uma das maiores mudanças de opinião de um líder da oposição de que há memória em Portugal". "Ainda há poucas semanas o líder do PS contestava o primeiro-ministro no que agora lhe dá razão", vincou o ministro da Presidência. Para o governante social-democrata que tem a seu cargo a tutela da imigração no actual executivo, só não há "adesão total" do PS às políticas do actual Governo porque não foram os socialistas partido proponente.

"A nova política de imigração do Governo, regulada e humanista, que o maior partido da oposição atacou porque tinha governado de uma forma muito diferente, hoje é reconhecida [como a melhor opção]", insistiu, recusando a crítica do PS de que ao revogar o regime da manifestação de interesse o Governo tenha deixado um vazio. "Não há vazio legal nenhum. Havia uma porta escancarada que se fechou. Entrar sem cumprir as regras? Não."

Para o ministro da Presidência, "a imigração deve ser para trabalhar num enquadramento do que chamamos imigração legal responsável", com Leitão Amaro a lembrar que decorre um diálogo entre o Governo e as confederações "para encontrar o regime" a adoptar futuramente e a sublinhar a disponibilidade do executivo para "ouvir os contributos de todos" relativamente a alterações que possam ser feitas ao actual regime. Quanto ao actual regime, que exige maior capacidade de resposta dos serviços consulares, o ministro voltou a apontar o dedo à governação socialista: "O PS deixou os postos consulares incapazes de responder às necessidades."

O ministro passou depois ao ataque à política seguida pelos governos PS que antecederam o executivo da AD: “A 3 de Junho de 2024, [data] em que fechámos a porta escancarada [à imigração], tivemos um dos maiores aumentos da população imigrante no conjunto da população de um país na Europa naquele período. O número é significativamente superior àquele que nos tinham contado e que estava nas estatísticas e isso resulta duma escolha passada, dos desafios criados pelo fracasso e pelo erro da política de imigração socialista de portas escancaradas e destruição do SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras]”.

De seguida, em resposta às perguntas dos jornalistas que introduziram também o tema da imigração, o ministro reiterou o “compromisso inabalável” do Governo “com a defesa da segurança de quem vive em Portugal, portugueses e estrangeiros”.

Hugo Soares acusa PS de só pensar em eleições

Quem já havia reagido à entrevista de Pedro Nuno Santos ao Expresso fora o líder parlamentar e secretário-geral do PSD. Citado pela Lusa, Hugo Soares criticou o líder socialista por ter dito que o PS tem de estar preparado para eventuais novas eleições antecipadas já em 2026.

Esta quinta-feira, num jantar-debate promovido pelo International Club of Portugal, o dirigente social-democrata começou por notar que “a notícia que está em todo o lado é que o PS está a acelerar uma espécie de ‘estados gerais’ e a dizer pela voz do secretário-geral que está a preparar o partido para eleições legislativas antecipadas a meio do ano de 2026" para lamentar o "aparente foco em eleições antecipadas" demonstrado pelo maior partido da oposição

Já na manhã desta sexta-feira, António Leitão Amaro comentou o assunto considerando que não é algo que preocupe interesse aos portugueses: “Nem eu, nem creio eu quase nenhum português, quer ouvir falar de eleições antecipadas.”