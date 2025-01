Governo aceita modelo de preços de habitação do PS na lei dos solos

Nas propostas de alteração ao decreto do Governo, socialistas exigem a revogação do conceito de “valor moderado” para que conste o de “arrendamento acessível”.

Governo e PS estão mais próximos quanto à formulação final do decreto-lei que altera a lei dos solos e que vem facilitar a reclassificação de terrenos rurais em urbanos para promover a construção de habitação. Após conhecer as propostas de alteração que o PS entrega esta sexta-feira na Assembleia da República, o ministro adjunto e da Coesão Territorial adiantou ao PÚBLICO que o Governo aceita o modelo de preços proposto pelos socialistas, que consiste na revogação do conceito do "valor moderado" e manutenção do de "arrendamento acessível".