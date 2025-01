Gémeas: Lacerda Sales volta a recusar responder e nega “interferência” no caso

Na sua segunda audição na comissão parlamentar de inquérito (CPI) dedicada ao caso das duas crianças tratadas com o Zolgensma no Hospital de Santa Maria, António Lacerda Sales, que é arguido no processo aberto pelo Ministério Público, voltou a recusar-se a responder às questões dos deputados. Mas, numa intervenção inicial, o antigo secretário de Estado negou "qualquer interferência pessoal ou política" na marcação da consulta das gémeas.

António Lacerda Sales relembrou que o processo aberto pelo Ministério Público, em que é arguido, se encontra sob segredo de justiça, o que limita os esclarecimentos que pode prestar na CPI. O antigo secretário de Estado explicou que, a 6 de Janeiro, já tinha enviado um email a alertar que se iria remeter ao silêncio.

O antigo antigo governante fez, no entanto, uma declaração inicial em que acabou por prestar alguns esclarecimentos. António Lacerda Sales garantiu que não interferiu na marcação da consulta das crianças: “Não houve da minha parte qualquer interferência pessoal ou política que visasse criar no processo assistencial em causa qualquer situação de favor ou vantagem no acesso à prestação de cuidados de saúde para marcação de consulta e muito menos para a prescrição de uma terapêutica”, vincou.

O médico, aliás, empurrou as responsabilidades para o Hospital de Santa Maria, argumentando que "compete ao hospital decidir se o caso tem ou não cabimento para ter seguimento para a consulta". Por isso mesmo, António Lacerda Sales frisou que não marcou a consulta e que nem ele nem a sua secretária o poderia fazer: “Nem eu, nem outro secretário de Estado ou qualquer responsável político, nem a minha secretária, o meu chefe de gabinete ou qualquer pessoa que desempenhasse funções na secretaria de Estado o poderia fazer. E eu não fiz”.

"Nada mais direi para além do que aqui afirmei", sublinhou o antigo secretário de Estado, quando terminou a sua intervenção inicial.

António Lacerda Sales foi o primeiro depoente da CPI. Na sua primeira audição, o antigo secretário de Estado da Saúde invocou o seu estatuto de arguido para manter o silêncio. No entanto, perante a insistência dos deputados, António Lacerda Sales acabou, nessa ocasião, por ceder e responder a algumas questões.

Ainda antes da audição de Lacerda Sales, foi discutido o pedido potestativo do Chega para aceder ao processo clínico de três bebés, que foram mencionados ao longo da CPI, com a mesma doença das gémeas.

António Rodrigues, do PSD, que se opôs ao teor do requerimento do Chega por considerar que estes elementos podem constituir dados pessoais e dados clínicos, apresentou um requerimento para que este seja suspenso. O deputado social-democrata lembrou, aliás, que em Julho o Presidente da Assembleia da República recusou o acesso aos dados da bebé Matilde, depois de um pedido do Chega para aceder ao processo da criança. Por outro lado, André Ventura argumentou que o pedido do partido ressalva a protecção dos dados pessoais das crianças e lembrou que o Chega tem poderes potestativos.

João Paulo Correia, pelo PS, vincou que o direito potestativo não é uma “ditadura potestativa” e concordou com o requerimento dos sociais-democratas. Também Joana Cordeiro, deputada liberal, considerou “inaceitável envolver mais três crianças” na CPI, que afirmou ser um “espectáculo que já passou dos limites”. Paulo Muacho, do Livre, e Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, concordaram que o requerimento do Chega fosse enviado para o Presidente da Assembleia da República, para que este esclareça as dúvidas quanto à legalidade do pedido.

No final da discussão, André Ventura concordou que o pedido fosse remetido para José Pedro Aguiar-Branco e que os nomes das crianças fossem retirados do requerimento.