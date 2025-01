Ex-deputado do Chega alega que imagens de furto de malas “podem ser inteligência artificial”

Miguel Arruda diz-se inocente perante suspeitas de furto de malas no aeroporto de Lisboa e sugere ser vítima de uma “caças às bruxas”. Deputado deixa o Chega mas mantém-se no parlamento.

Miguel Arruda é arguido por suspeita de furto qualificado de malas no Aeroporto de Lisboa. Esta quinta-feira, o ex-deputado do Chega, agora deputado não-inscrito, reafirmou em entrevista à CNN ser "inocente" e sugeriu que as imagens de videovigilância que o mostram em flagrante delito "até podem ser inteligência artificial".

"Com as novas tecnologias de hoje, até podem ser imagens de inteligência artificial a mostrar a minha cara". Foi assim que Arruda reagiu ao ser confrontado com a existência de imagens de videovigilância do Aeroporto de Lisboa que o mostram a levar, dos tapetes de recolha de bagagens, uma mala que não seria sua.

Arruda terá também sido visto com uma mala grande, dentro da qual, numa casa de banho do aeroporto, colocaria malas mais pequenas furtadas. O ex-deputado do Chega, eleito pelos Açores, explica que tinha o hábito de levar malas vazias para o continente para depois, no regresso, "levar mercadoria para os Açores", justificando assim a existência de várias malas, ocasionalmente transportadas umas dentro das outras.

Comprava "coisas da Shein, Temu, Ali Express, porque chegam mais rápido aqui. Depois colocava a mercadoria nas malas e levava para os Açores", explicou. Sobre as idas à casa de banho do aeroporto, diz que provavelmente foi "fazer necessidades".

O deputado foi também questionado sobre a existência de uma conta na Vinted, um mercado online de compra e venda de artigos em segunda mão, com o nome "miguelarruda84" (nome e ano de nascimento do parlamentar) que foi encontrada pelo Jornal de Notícias​. Essa conta foi apagada esta quinta-feira.

Arruda acha "estranho" a descoberta e o desaparecimento da dita conta. Mas, questionado sobre se esta lhe pertencia, foi tudo menos claro. Num momento, não reconheceu a existência da conta. Noutro, admitiu que possa ter sido criada pela sua mulher "para se entreter". "Tenho que falar com ela para encontrar justificação para isto", continuou.

Ainda na mesma entrevista, o deputado assume ter usado a mesma aplicação "para vender umas camisas da Primark ou lá o que é, porque emagreci, como devem ter visto". "Há algum tempo que tenho, não me lembro se criei, tenho memória de ter uma conta para vender, nem sei se vendi, foi mais para comprar", disse ainda.

Miguel Arruda, que se reuniu esta quinta-feira com o presidente do Chega, André Ventura, no gabinete do grupo parlamentar na Assembleia da República, disse que vai agora passar a deputado não-inscrito "para proteger o partido". Ventura pretendia que o açoriano suspendesse o mandato até que a investigação criminal agora em curso estivesse concluída. Arruda, no entanto, recusou abandonar o parlamento porque, justifica, "em momento algum" foi declarado culpado.

Arruda alega ter ficado "de boas relações" com Ventura. O líder do Chega, contudo, terá ameaçado o deputado com "consequências", caso este não se desvinculasse do partido.

O deputado reiterou que provará a sua inocência "no sítio certo" e alegou estar em curso uma "caça às bruxas", sugerindo que será alvo de uma conspiração política. "Já cheguei a pensar que isto tem conotações políticas, por andar a atacar certos e determinados interesses que estão instalados nesse país. Quando comecei a atacar esses interesses, fui logo silenciado", alegou.

Sobre as malas encontradas em sua casa (o jornal Expresso diz terem sido 17), o deputado foi evasivo. "A Internet tem muitas versões. Já foram quatro, dezenas, centenas e milhares. A verdade é que vou amanhã para São Miguel e não tenho mala", concluiu.