Deputado Miguel Arruda terá gabinete com orçamento de 5800 euros/mês como não inscrito

Miguel Arruda, que comunicou nesta quinta-feira a André Ventura que se desvincula de deputado do Chega mas que manterá o seu mandato parlamentar, passará a ter uma série de direitos como deputado não inscrito que incluem um gabinete exclusivo e um orçamento de 5800 euros mensais para gerir. Um valor independente da sua remuneração como deputado que, devido aos subsídios de deslocação e para trabalho político no seu círculo eleitoral e a nível nacional, ronda os 6000 euros.

À saída da reunião de meia hora com André Ventura, que lhe impôs a suspensão ou a renúncia ao mandato de parlamentar do Chega depois da polémica sobre o roubo de malas no aeroporto de Lisboa pelo qual foi constituído arguido, Miguel Arruda recusou, perante os jornalistas, que esteja agarrado ao lugar de deputado. E alegou que deixa a bancada do Chega para "proteger a imagem do partido" e poder defender-se melhor como pessoa individual, em vez de estar associado a "qualquer tipo de partido".

De acordo com as regras de funcionamento da Assembleia da República, a lei do financiamento dos partidos políticos e do Estatuto dos Deputados, os deputados não inscritos ou ditos independentes (por não estarem integrados num grupo parlamentar) têm direito a apoio financeiro para o funcionamento do seu gabinete de apoio que lhes é pago directamente pelo Parlamento, enquanto nos grupos parlamentares o valor por deputado é ligeiramente menor devido ao efeito de escala e não está atribuído especificamente a cada parlamentar mas sim ao conjunto da bancada.

Para assessoria e despesas de funcionamento do gabinete Miguel Arruda receberá, por mês, cerca de 2400 euros, a que acrescem quase 400 euros para comunicações. E se soma ainda um plafond de cerca de 3000 euros para suportar encargos de remuneração do pessoal que pretenda contratar para o seu gabinete.

Além de comunicar ao presidente da Assembleia da República a intenção de passar à condição de deputado não inscrito, Miguel Arruda terá que escolher as comissões parlamentares permanentes a que quer pertencer, num máximo de três como membro efectivo, mas será Aguiar-Branco a determinar aquela (ou aquelas) que poderá integrar depois de ouvida a conferência de líderes “acolhendo, na medida do possível” as preferências do deputado, refere o regimento.

Como deputado do Chega, integrava a Comissão de Agricultura e Pescas como membro efectivo e era suplente, entre outras, das comissões de Transparência e Estatuto dos Deputados, de Ambiente e Energia, e das comissões eventuais de acompanhamento da execução e monitorização da Agenda Anticorrupção e da execução do PRR e PT2030.

Os direitos de intervenção nas sessões plenários foram reforçados nos últimos anos para os deputados únicos e para os não inscritos. Miguel Arruda poderá fazer duas declarações políticas por sessão legislativa num máximo de seis minutos e intervir em até um máximo de cinco debates nos plenários por sessão legislativas. Mas não nos debates quinzenais com o primeiro-ministro ou nos sectoriais com os ministros. O deputado não inscrito pode integrar os grupos parlamentares de amizade.

Pedindo a passagem para deputado não inscrito, Miguel Arruda também poderá escolher onde pretende sentar-se a partir de agora. Até aqui costumava escolher a última fila, mesmo junto aos deputados do PSD. Supostamente, se pretende ficar à direita, terá que continuar a lidar de muito perto com os antigos colegas de partido – pelo menos nas imagens do Parlamento, o Chega poderá não conseguir descolar-se do deputado açoriano.

No início do plenário da tarde de quinta-feira, o social-democrata Alberto Gonçalves criticou a incoerência do Chega por ser contra a "bandidagem" e afinal ter casos deste género - numa intervenção que lhe valeu uma reprimenda do vice-presidente em exercício, o deputado do Chega Diogo Pacheco de Amorim, que lhe pediu que não provocasse os adversários políticos -, e o líder parlamentar do Chega afirmou: "Connosco, quem rouba e quem corrompe não se senta nesta bancada nem mais uma vez."