Ser Voluntário… na área da Educação

A 24 de Janeiro comemora-se o Dia Internacional da Educação, criado com o objectivo de sensibilizar a sociedade civil para que se cumpra o direito Universal à Educação, e para sublinhar o papel da educação enquanto meio para quebrar ciclos de pobreza e para o desenvolvimento social.

A Educação é um Direito de todos, mas também uma responsabilidade comum, que devemos continuar a cuidar. Também no Voluntariado é comum que jovens e crianças que são apoiados por instituições precisem de apoio ao estudo, mas também existem oportunidades para apoio a pessoas mais velhas, por exemplo através de Universidades Seniores.

Desta forma, identificamos algumas oportunidade de Voluntariado junto de instituições que trabalham na área da Educação:

Santa Casa da Misericórdia de Oeiras

Local: Oeiras

Contacto: aproximaroeiras@misericordia-oeiras.pt Skillz

Local: Lisboa

Contacto: maisskillz.e9g@gmail.com Centro Comunitário de Promoção Social do Laranjeiro – Feijó

Local: Feijó, Almada

Contacto: chefe.adm@cclaranjeiro-feijo.pt Associação Guineense de Solidariedade Social

Local: Marvila, Lisboa

Contacto: aguinenso@gmail.com

A Santa Casa da Misericórdia de Oeiras, através do programa Aproximar Oeiras, procura um voluntário, maior de 18 anos, que possa dar aulas de Matemática para um grupo de recém-reformados. Seria uma aula semanal, com duração de uma hora, até ao final de Junho.

Este Programa visa prestar um acompanhamento diferenciado às pessoas reformadas em situação de isolamento e solidão do Concelho de Oeiras, mais concretamente na freguesia de Paço de Arcos.

O +Skillz é um projecto de intervenção social que trabalha com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconómica, no sentido de apoiar o seu percurso de vida através de actividades criativas, desportivas e lúdicas. Procuram voluntários para apoio na realização de trabalhos de casa, preparação de testes para jovens do segundo e terceiro ciclo.

O Centro Comunitário de Promoção Social do Laranjeiro – Feijó, é um serviço da Paróquia do Laranjeiro/Feijó que disponibiliza respostas sociais adequadas às carências se verificam no território, mediante acções de assistência, promoção ou desenvolvimento.

Um dos serviços disponibilizados pelo Centro é um ATL, com 32 crianças, para o qual necessitam de voluntários para acompanhar as crianças durante a hora de estudo e realização de TPC. As crianças são alunos do 5.º ao 6.º ano. O horário pretendido seria das 14h30 às 16h.

A Associação Guineense de Solidariedade Social, procura apoiar, servir e defender a comunidade imigrante, nomeadamente a de origem guineense, mas está aberta a outras comunidades imigrantes que solicitam apoio, incluindo a comunidade local, identificando problemáticas para encontrar as respostas possíveis e adequadas.

Através do Espaço Fernando Ká prestam apoio e acompanhamento ao estudo a crianças e jovens. Neste momento, procuram voluntários para reforçara equipa e apoiar as crianças em todas as actividades, principalmente no apoio ao estudo.