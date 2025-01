Telemóveis com TikTok nos EUA? Estão à venda por milhares de dólares

O TikTok acabou por não ser banido nos Estados Unidos — e voltou 12 horas depois do apagão —, mas a aplicação deixou de estar disponível nas app stores da Apple e da Google no país. Por isso mesmo, os telemóveis que ainda têm a app instalada tornaram-se valiosos — especialmente depois de alguns utilizadores terem apagado a plataforma, por acharem que ia deixar de ser possível usá-la, e de não haver ainda uma certeza sobre se irá voltar a estar disponível.

Os jornais americanos estão a dar conta de telemóveis a serem vendidos por valores muito superiores ao preço normal, simplesmente pelo facto de terem a rede social instalada. O New York Times dá conta do exemplo de Piotr Gustab, de Queens, que pôs o iPhone 15 Pro (com o TikTok instalado) à venda por três mil dólares, mais dois mil dólares acima do preço de loja.

Esta quinta-feira, recebeu uma proposta para o vender por 1200 dólares. “Seria um bom negócio para mim, porque ainda conseguia ganhar algumas centenas”, disse ao jornal. Admitiu que poderia baixar o preço para dois mil dólares se não conseguisse uma boa oferta em breve.

Piotr não é dos mais optimistas. No Ebay, um iPhone 14 Pro está a ser vendido por um milhão de dólares. Há também um 15 Pro Max por 4795 dólares (cerca de 4580 euros) e um 16 Pro Max por 12 mil dólares (11460 euros). E se pesquisarmos “TikTok phone” no mesmo site, há mais de 3800 resultados de anúncios acompanhados de fotos dos telemóveis com a app aberta.

O fenómeno faz lembrar o de 2014, quando o jogo Flappy Bird foi removido das lojas de aplicações. “O mundo Ocidental está em caos”, escreveu, na altura, o New York Times. O jogo, altamente viciante, consistia em fazer um pássaro sobreviver aos obstáculos, carregando no ecrã com maior ou menor celeridade para o fazer voar. O Guardian noticiou que havia telemóveis com a aplicação instalada à venda entre os 300 e os 90 mil dólares.

Ainda não é claro o que vai acontecer ao TikTok a seguir. A plataforma esteve suspensa no domingo, por ordem judicial. Os serviços foram restaurados depois de Donald Trump ter ordenado à sua Administração que adiasse uma proibição federal contra o TikTok, dando mais tempo à empresa chinesa para negociar um acordo com um potencial comprador americano.

Os Estados Unidos apresentaram a segurança nacional como motivo para proibir a aplicação no território americano, alegando que os utilizadores americanos estavam expostos à vigilância ou propaganda chinesas.

A ameaça ao fim da app nos EUA fez com que nascessem os “refugiados do TikTok”, que migraram para a também chinesa RedNote. Quatro dias antes da proibição, a RedNote já tinha recebido mais de meio milhão de utilizadores novos vindos do TikTok.