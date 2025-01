A imigração e os parentes pobres do Estado Social português

Em entrevista ao Expresso, o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, diz defender “a regulação da imigração de forma eficaz e humanista”, incluindo a integração, e admite falhas na preparação do SNS, do sistema educativo e da habitação “para a entrada intensa de trabalhadores estrangeiros.”

Sim, tem razão, o Estado Social português não se preparou. Mas falha na profundidade do diagnóstico, não indo ao essencial da questão.

É evidente que Portugal não se preparou para o que quer que seja. Num país com o SNS e a Escola Pública a sangrar de duas décadas de austeridade neoliberal e “cativações” não seria de esperar que a política migratória estivesse a ser bem gerida e financiada – basta ver o estado, com funcionários sobrecarregados e longas filas de espera, no qual estava o antigo SEF e está agora a sucessora AIMA, assim como os serviços consulares e tantos outros serviços públicos como o IRN e os Tribunais; ou como o sistema ferroviário em mais de 150 anos até ao recente Plano Ferroviário Nacional do PS, que a direita parece agora querer deitar ao lixo, ou a habitação nunca tiveram estratégia e políticas públicas sérias em Portugal.

Enquanto isso, os trabalhadores imigrantes, negligenciados pelo Estado Social português, não passam de uma mera mercadoria – numa versão ainda mais desumanizada dos trabalhadores “nacionais” na era neoliberal –, com tantos deles sujeitos à precariedade a roçar a escravatura, assim como à ausência de outros direitos fundamentais, nomeadamente habitação digna.

Muitos vêm servir o país em sectores económicos que pagam pouco – motivo aliás pelo qual lhes falta mão-de-obra – e considerados de menor valor por aparentemente produzirem pouca riqueza, mas que são essenciais para o funcionamento da economia e da sociedade, como o são a agricultura ou a construção civil.

Pedro Nuno Santos e tantos outros falham ao não criticar o fundamental: o capitalismo e esta ordem neoliberal que nos asfixia a todos, imigrantes e “nacionais”, e da qual tanto a direita como o PS são responsáveis em Portugal, e que no parlamento só é realmente afrontada pelos partidos à esquerda daquele. O capitalismo global que ascendeu nas últimas décadas eliminou as fronteiras e está a destruir os mecanismos de integração, dos sindicatos ao Estado Social, assim como a erodir e eliminar direitos e protecções laborais. O resultado é a destruição do tecido social e a criação de condições para a ascensão do autoritarismo e do fascismo.

Fala-se em integrar os imigrantes, mas não se discute como o fazer. Um eixo essencial desse processo, além da aprendizagem da língua portuguesa, passa pela mixité sociale, i.e., a coabitação e convivência comunitárias de pessoas de diferentes classes económicas e origens, e na qual a Escola Pública, o planeamento urbano e uma política séria e universalista de habitação social, com um largo parque público, teria um papel essencial – é o que se passa em grandes capitais como Paris, França, e Viena, Áustria, assim como noutros países.

Esta é a fórmula para integrar imigrantes e evitar a formação de guetos, a marginalização e a exclusão social: um modelo de habitação como direito humano, aliado ao acesso igual aos pilares “clássicos” do Estado Social – a saúde, educação e Segurança Social –, bem como protecções e direitos laborais. Esta é a resposta ao chauvinismo, ao racismo e à xenofobia: mais e melhor Estado Social para todos, “nacionais” e estrangeiros, cidadãos de um mundo cosmopolita.

Finalmente, um recado para o movimento trabalhista. Faz falta uma estratégia dos sindicatos e dos partidos da esquerda política para integrar estes trabalhadores estrangeiros na luta laboral, nomeadamente aqueles cuja língua-mãe não é próxima do Português. Na Dinamarca – país com uma das mais altas taxas de sindicalização do mundo –, os panfletos distribuídos pelos sindicatos estão disponíveis em Árabe, Turco e Polaco. Olhemos para a Escandinávia e a Suíça, onde o movimento trabalhista tem tido sucesso em organizar os imigrantes.