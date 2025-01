A Rússia não pára nas suas tentativas de minar a confiança na Ucrânia, tanto dentro do país quanto no cenário internacional. Diversas narrativas de propaganda estão em jogo: desde a suposta incapacidade do governo ucraniano de realizar uma mobilização eficaz até à possível interrupção da ajuda de parceiros internacionais. Quando a Rússia iniciou a invasão em grande escala em 24 de fevereiro de 2022, muitos países ocidentais duvidavam da capacidade da Ucrânia de resistir a um inimigo muito superior. No entanto, a realidade superou todas as expectativas. A liderança político-militar ucraniana, com o apoio de toda a sociedade, demonstrou coordenação, determinação e eficácia na defesa do seu país e vida dos ucranianos.

<_o3a_p> Nesse período, o presidente Volodymyr Zelensky tornou-se um símbolo de resistência, e seus discursos mobilizaram milhões de ucranianos e a comunidade internacional para a luta. Hoje, o exército ucraniano continua mostrar ao mundo sua habilidade não apenas a defender o país, mas também a manter eficazmente os territórios libertados. As Forças Armadas da Ucrânia realizam com sucesso três tarefas principais: impedir grandes avanços das tropas russas na linha de frente, conter o exército inimigo e destruir suas forças. Os militares ucranianos pararam o avanço das forças russas em Kharkiv e impediram seu ataque a Sumy, não permitindo que o inimigo criasse uma "zona tampão" no nordeste da Ucrânia. Em Agosto de 2024, as Forças Armadas da Ucrânia iniciaram uma operação na região de Kursk, na Rússia, o que forçou o comando russo a transferir mais de 50 mil militares para essa zona, enfraquecendo as suas posições em outros linhas de confronto. Ao longo de 2024, os militares ucranianos destruíram mais forças e equipamentos inimigos do que nos anos anteriores da guerra, o que enfraqueceu significativamente o potencial ofensivo do exército russo.

Uma das narrativas da propaganda russa é a do "caos na mobilização" por parte das autoridades ucranianas, mas os factos mostram o contrário. A Ucrânia adopta uma abordagem sistemática para a mobilização e preparação dos seus defensores. Com o apoio de parceiros dos países da NATO, dezenas de milhares de militares ucranianos foram treinados segundo os padrões mais modernos. A eficácia de combate das Forças Armadas da Ucrânia tornou-se evidente até mesmo para os militares russos, que reconheceram repetidamente o profissionalismo do exército ucraniano. As alegações de "deserção em massa", incluindo histórias fictícias de militares que aproveitaram o treino em França para desertar, são infundadas. A 155.ª Brigada Motorizada, nomeada Anna de Kyiv, que se treinou na França, capturou quatro militares russos na zona de Pokrovsk. Apesar de todos os problemas na brigada, ela continua a adquirir experiência de combate. Os guerreiros ucranianos continuam a demonstrar uma motivação e um patriotismo incríveis, o que tem sido um factor determinante na contenção do agressor.<_o3a_p>

<_o3a_p> Os media russos regularmente difundem a ideia de que os EUA e a Europa estão "cansados" de ajudar a Ucrânia, questionando a futura ajuda financeira. Porém, na realidade, o apoio à Ucrânia só se fortalece. Por exemplo, os EUA aprovaram reiterados pacotes de assistência militar e financeira, enquanto a UE continua a investir na estabilidade da Ucrânia. Na cúpula da Joint Expeditionary Force (JEF), em Talin, os países participantes concordaram em fornecer ajuda militar à Ucrânia em 2025 no valor total de 12 bilhões de euros. A questão do apoio à Ucrânia tornou-se fundamental para o mundo democrático.

A propaganda russa afirma que "o tempo trabalha contra a Ucrânia". Mas a realidade é diferente. Sanções, isolamento económico e falta de recursos minam a capacidade da Rússia de continuar a guerra. Enquanto isso, a Ucrânia recebe cada vez mais armamentos, incluindo sistemas de longo alcance que permitem atingir nós logísticos em território russo. A economia ucraniana está-se a adaptar aos desafios da guerra, enquanto a economia russa mergulha na crise. O mundo entende que um conflito prolongado será prejudicial para a Rússia, não para a Ucrânia. <_o3a_p>

<_o3a_p> Apesar de a Rússia tentar desacreditar a Ucrânia através de sua propaganda, a verdade e os factos permanecem ao lado do povo ucraniano. A Ucrânia demonstra ao mundo sua capacidade de proteger efectivamente as suas fronteiras, de mobilizar recursos e manter a resiliência face à agressão russa. O Ocidente continuará a ajudar a Ucrânia, pois esta é uma luta não apenas pela integridade territorial de um Estado, mas pelo futuro de toda a Europa.